Im Dorf selber ist die Heilige präsenter als an den Dorfeingängen. In der Pfarrkirche, wo sich auch der Taufstein von Maria Bernarda, die ursprünglich Verena hiess, befindet, ist ihr eine eigene Nische gewidmet. Ein Fürbittenbuch und brennende Kerzen zeigen, dass gerne zur Heiligen gebetet wird. Dazu gibt es den Maria-Bernarda-Weg durch das Dorf und schliesslich trägt auch das Altersheim noch heute ihren Namen. Es wurde 1971 als Alters- und Pflegeheim in Betrieb genommen und in allen Bereichen von den Ordensschwestern geführt. 2008 zogen sie sich allerdings aus der Geschäftsführung zurück. Die Trägerschaft des Maria-Bernarda-Heims ist mittlerweile eine Stiftung und somit selbsttragend.

Likör und Brot

Im Dorfrestaurant Hirschen gibt es einen Maria-Bernarda-Likör zu kaufen, der in der hauseigenen Brennerei von Hanspeter Küng hergestellt wird. Die Nachfrage ist gesunken, sagt Wirtin Anita, die Frau des Brenners. «Es sind vor allem Auwer, die den Likör als Geschenk an jemanden mitnehmen.» Nach der Heiligsprechung war das anders. Die Heilige war in aller Munde und die Nachfrage nach Informationen und Likör rege. Dazu bot die Dorfbäckerei Truttmann ein Maria-Bernarda-Brot an. «Aber wie das so ist, nach einer Weile kehrt wieder Ruhe ein», lacht Anita Küng.