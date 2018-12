Das Stimmvolk von Wohlen hat am 25. November mit zu gut 60 Prozent Nein gesagt zu einer Steuererhöhung auf 115 Prozent. Der Gemeinderat hat nun das Budget 2019 überarbeitet und präsentierte den Medien heute seine zweite Vorlage auf Basis eines Steuerfusses von 113 Prozent.

Alle vom Einwohnerrat verabschiedeten Sparvorschläge wurden dabei berücksichtigt. Den Einsparungen von 213‘800 Franken stehen dennoch Mindereinnahmen aus dem Steuerverlust von 300‘000 Franken gegenüber.

Finanzministerin Ariane Gregor betonte in ihren Ausführungen, dass der Gemeinderat an den im Legislaturprogramm vorgesehenen, zwingenden Investitionen in den Werterhalt der Infrastruktur festgehalten werden müsse. Allerdings steige durch die Festsetzung des Steuerfusses auf 113 Prozent die Verschuldung der Gemeinde mehr an, als im Finanzplan 2019-2028 vorgesehen.

Langfristig erreicht die Gemeinde nur eine Eigenfinanzierung von 55-68 Prozent, um die geplanten Investitionen zu tätigen. Es müsse aber ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 70 Prozent erreicht werden, damit die Neuverschuldung verantwortbar bleibe. «Für das Jahr 2019 kommen wir zwar gerade so über die Runden, aber längerfristig kommen wir auf keinen grünen Zweig.»

Gemeindeammann Arène Perroud stützt die Aussagen Gregors und betont: «Es gibt einfach Investitionen, die unerlässlich sind. Ich denke da vor allem an die Schulen und den Unterhalt der Strassen. Man kann nicht nur Leistungen erwarten, an der Urne dann aber seinen Beitrag dazu verweigern.»