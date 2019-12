Kompetenter und engagierter Diener des Waldes – Revierförster Beat Bossert geht in Ruhestand

Selbst das Wetter kündigte einen Wechsel an: Am Freitag wurde auf dem Klosterhof in Muri

Revierförster Beat Bossert offiziell in den Ruhestand verabschiedet. «Seine Fachkompetenz,

seine Demut und seine Hingabe haben mich immer beeindruckt», sagte Gemeindepräsident

Hampi Budmiger.

Bossert habe im Forstbetrieb Muri und Umgebung nicht nur zum Wald hervorragend geschaut, sondern sich auch für andere Projekte wie Holzschnitzelheizungen oder für die Ausbildung von Lehrkräften und die Weiterbildung im Forst generell engagiert. Auch erwähnte er die Betreuung des einzigartigen Forstgartens. Er übergebe seinem Nachfolger Oliver Eichenberger nicht nur einen gut aufgerüsteten Wald, sondern auch einen modernen Forstbetrieb und ein hervorragend arbeitendes Team. «Die Zusammenarbeit mit Beat Bossert hat sich immer angenehm gestaltet». Budmiger dankte aber auch Bosserts Frau Margret, die ihm den Rücken freihielt und sich bei verschiedenen Anlässen engagierte, sowie bei Vreni Nardo, die 20 Jahre

lang das Sekretariat betreute.

An der von den Jagdhornbläsern Hallwyl begleiteten Feier zeigte sich Bossert sichtlich erfreut

über die Ehrung. «Ich empfinde sie als Wertschätzung meiner Arbeit.» Er habe sich in seinen

Tätigkeiten immer getragen gefühlt und auch im Alltag immer gespürt, dass sie geschätzt

würden. «Um sich entwickeln zu können, braucht es ein gutes Umfeld». Dieses habe er in Muri

gehabt. Von seinen Kollegen persönlich verabschieden wird er sich an der traditionellen

Waldweihnacht der Betriebskommission am nächsten Montag.