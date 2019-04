Neun Personen sitzen in Wohlen in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK). Neun Personen, die über ein politisches Geschäft diskutieren, Pro und Kontra abwägen und letztlich per Abstimmung entscheiden, welche Meinung sie den Einwohnerräten empfiehlt. Doch die FDP Wohlen will in diesem 9er-Gremium vorläufig nicht mehr mitreden. Ihre Stimme werde sowieso überhört.

So hat die Partei beschlossen, den freigewordenen Sitz von Michaela Duschén nicht zu ersetzen und keinen Kandidaten für die anstehende Ersatzwahl aufzustellen. Den überraschenden Entscheid begründet die Partei in einer Medienmitteilung: «Die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte der FDP sind mit der Arbeit der FGPK sehr unzufrieden und sehen in der aktuellen Konstellation keine Möglichkeiten, ihre eigenen Positionen im Sinne eines breiter abgestützten Konsenses einzubringen.»