Der historische Teil des Reussparks, das ehemalige Zisterzienserkloster, wird vom Verein Gnadenthal in verschiedener Hinsicht gepflegt und in Ehren gehalten. Einmal durch Sanierungen und Umbauten, zuletzt im Betrag von 10 Millionen Franken, und durch die Neuvermittlung des Klosters und der damaligen Pflegeanstalt als Kulturdenkmal für die Öffentlichkeit. Dabei sollen, wie an der Generalversammlung des Vereins Gnadenthal bekannt gegeben wurde, die vorhandenen Kulturgüter gesichert und inventarisiert werden. Im Reusspark in Niederwil wurden im Jahr 2018 total 280 Bewohnerinnen und Bewohner betreut. Die Bettenbelegung im stationären Wohnbereich lag bei 96,7 Prozent. Es konnte ein Betriebsergebnis von 61 340 Franken erwirtschaftet werden, das Jahresergebnis des Gesamtbetriebes machte 17 700 Franken aus. Der Vorstand mit Bettina Ochsner als Präsidentin wurde wiedergewählt. (CHR)