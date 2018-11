Wenn die Temperaturen sinken, es draussen früh dunkelt und einem der Duft von Glühwein und Plätzchen in der Nase steigt, dann sind die «Musical Lights» nicht mehr fern. Der musikalische Adventskalender der Regionalen Musikschule Wohlen (RMW) verzaubert die Region auch dieses Jahr wieder und verleiht der Adventsstimmung erst den richtigen Glanz. Startschuss ist am 1. Dezember, um 11 Uhr auf dem Adventsmarkt in Wohlen, wo sich die Besucher an den festlichen Klängen erfreuen können.

Bekannt auch in Zürich

Nach kleineren Events, wie beispielsweise dem Pausenmusizieren in Villmergen und der Roratefeier in der Kirche Büttikon, wartet mit dem Villmerger Weihnachtskonzert (12. Dezember, 19 Uhr, Aula Hof – siehe Veranstaltungsübersicht rechts) ein bereits zur Tradition gewordener Höhepunkt auf das Publikum. Die Regionale Musikschule Wohlen ist aber längst auch in Zürich bekannt und jedes Jahr ein gern gesehener Gast beim Singing Christmas Tree auf dem Werdmühleplatz (16. Dezember, 17.30 Uhr und 18.30 Uhr). Dort erwecken die Chöre der RMW (Leitung Prisca Zweifel) zusammen mit einer Band, die eigens dafür zusammengestellt wurde, einen riesigen Weihnachtsbaum zum Leben und lassen ihn zum ein oder anderen Song auch schon mal das Tanzbein schwingen. (AZ)