Klimastrategie Warum ist Wohlen bei Klima-Programm nicht dabei? Die Grünen wollen Antworten vom Gemeinderat Die drei Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte der Grünen Wohlen haben dem Gemeinderat vier Fragen eingereicht. Dabei geht es um die Klimastrategie bei der Siedlungsentwicklung.

Anna Keller.

zvg

An zahlreichen Orten in Wohlen entstehen zurzeit grössere Überbauungen mitten im Dorf. Welche Auswirkungen diese Bautätigkeit auf die Umwelt hat, das beschäftigt die Grüne Partei. «Um der Zersiedelung entgegenzuwirken, begrüssen die Grünen diese Verdichtung gegen innen grundsätzlich», schreiben die drei Einwohnerräte Franziska Matter, Patrick Schmid und Anna Keller in einer Anfrage an den Gemeinderat.

Sie drücken aber gleichzeitig ihre Bedenken aus, dass das verdichtete Bauen die Versiegelung des natürlichen Bodens und von Grünflächen fördert. Die Politiker erklären:

«Dadurch fehlen wichtige Korridore und Lebensräume für Insekten und andere Tiere und es entstehen sogenannte Hitze-Inseln.»

Der Klimawandel stelle für die Siedlungsentwicklung eine Herausforderung dar. Hier setzen die Grünen an und verweisen auf die Arbeit des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU).

Das BVU hat in den vergangenen Monaten für sämtliche 210 Aargauer Gemeinden Klimakarten erstellt und vier für jede Gemeinde online aufbereitet. Damit soll den Gemeinden bei der lokalen Klimaanalyse ein Mittel für die Planung einer hitzeangepassten Siedlungsentwicklung zur Verfügung gestellt werden.

Die Wohler Klimakarte am Tag. BVU Kanton Aargau

Die Wohler Klimakarte in der Nacht. BVU Kanton Aargau

«Wir nehmen an, dass der Gemeinderat bereits Kenntnis genommen hat von dieser Klimakarte und die Pläne vielleicht sogar vom Kanton bereits erhalten hat, inklusive Leitfaden und Planungsvorschlägen», schreiben die Grünen weiter.

Deshalb richten die Grünen Einwohnerräte nun vier konkrete Fragen in einer Anfrage an den Gemeinderat, die dieser in den kommenden Monaten beantworten muss.