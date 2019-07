Es ist keineswegs so, dass sich die jungen Radfahrer nicht zu helfen wissen, wenn ihr Rad einen Platten einfängt. So wie es heute nach ungefähr der Hälfte der 133 Kilometer langen Tagesstrecke von Nauders am Reschenpass nach Auer/Ora unterhalb von Bozen in Südtirol passiert ist.

Im Gegensatz zu Michelle ist Patrick ein paar längere Trainingsrunden gefahren. Obwohl auch er als Fussballer über eine sehr gute Kondition verfügt. Weiter hat er sich bisher auch strikt und erfolgreich an den Rat seines erfahrenen Vaters gehalten: «Geh die Touren nicht zu schnell an, fahr dein Tempo und versuche, einen konstanten Rhythmus zu finden.»

Und vielleicht auch wegen den Klick-Pedalen, die sie sich auf den Rat von Bekannten vor der Tour hat an ihr Bike montieren lassen: «Mit den Klick-Pedalen kann man nicht nur stossen, sondern auch ziehen. Das macht es am Berg etwas einfacher», sagt sie. Ebenfalls mit Klick-Pedalen unterwegs und davon überzeugt ist Patrick. Auch er hat sie vor der Tour montiert, auf Anraten seines Vaters, der viel mit dem Rennvelo unterwegs ist.

Einfach war es dennoch nicht, wie Rebecca und Janine, die nach 2017 zum zweiten Mal bei der bbz-Tour dabei sind, am Ziel erklärten: «Es war herrlich, so lange bergab zu fahren», sagte Rebecca, «aber es war dennoch sehr, sehr anstrengend.» Ihre Kollegin Janine sah es ähnlich: «Vom Reschenpass ins Tal zu sausen, war herrlich. Auch die Gegend dort ist sehr schön. Doch auf der Ebene kam der Gegenwind und das war echt hart.» Mit der Strecke sind die beiden erfahrenen jungen Frauen bisher zufrieden. «Es ist zwar anstrengender als vor zwei Jahren in Frankreich, aber die Pässe haben mir gepasst», sagt Rebbeca. Und fügt an: «Das Essen ist bis jetzt deutlich besser als vor zwei Jahren.» Doch da hält Janine energisch dagegen: «Ich mag Ente. Die hats in Frankreich mehrmals gegeben und hier gibts die nicht», schmunzelt sie.

Es war die bisher längste Strecke der bbz-bike-Tour, vom Profil her allerdings die einfachste. Am Anfang waren noch einmal 200 Höhenmeter bis auf den Reschenpass zu überwinden, dann ging es mehr oder weniger bergab oder zumindest flach.

Auch Paul Huwiler, der die bbz-bike-Tour mit Gattin Gisela traditionell mitfährt, ist mit dem bisherigen Verlauf zufrieden: «Es ist wie immer: Die jungen Leute nehmen Rücksicht aufeinander und sind hochanständig. Sie sind der Gegenentwurf zu all dem, was man heute oft über junge Leute liest.

Rebecca und Janine haben es, trotz der vom Höhenprofil her gegenüber 2017 deutlich anspruchsvolleren Tour, bisher nicht bereut, ein zweites Mal mitzufahren: «Es war ein Super-Entscheid. Es ist wieder toll und die Unterkünfte waren bisher auch besser als in Frankreich.» Logisch – schon vorgestern in Nauders gab es ein Hallenbad und gestern in Duro/Ora sogar einen kühlen Aussenpool.

Auch am dritten Tag hat die bbz Bike-Gruppe grosses Wetterglück gehabt. Wie schon am Sonntag in Mols regnete es am Montag auch in Studen am Arlberg noch beim Frühstück in Strömen. Und wie am Tag zuvor war es exakt zur Abfahrt trocken.

Mit lediglich 91 Streckenkilometern stand am Montag eine relativ kurze Etappe auf dem Programm. Doch sie hatte es in sich: Gleich vor dem Hotel warteten die letzten Kehren hinauf auf den 1800 Meter über Meer gelegenen Arlbergpass. 400 Höhenmeter waren auf den ersten 6,5 Tageskilometern zu bewältigen. Und am Schluss gings noch mal kräftig zur Sache: Von Martina an der Engadiner Grenze zu Österreich bis nach Nauders warteten im Schlussanstieg weitere 400 Höhenmeter. Insgesamt haben die 21 bbz-Bikerinnen und Biker am Montag 1871 Höhenmeter bewältigt. Entsprechend stolz waren alle auf ihre Leistung.

Heute Dienstag wartet auf der Etappe nach Auer / Ora im Südtirol lediglich noch der vergleichsweise harmlose Schlussanstieg (200 Höhenmeter) auf den Reschenpass. Dann gehts die nächsten Tage mehr oder weniger nur noch talwärts.

Bis jetzt ist, abgesehen von kleineren Zwischenfällen, alles nach Plan verlaufen. Zu verdanken ist das der tadellosen Organisation vom Ehepaar Monika Hafner und Martin Erne. Hafner lehrt am bbz Italienisch und Französisch, Erne Sport und Deutsch. Beide investieren einen Riesenaufwand in die Vorbereitung und opfern für die Tour jeweils zwei Wochen Ferien. Warum sie für dieses Projekt so viel Zeit investieren, erzählen die Beiden im Video-Interview.