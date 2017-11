In der kleinsten Freiämter Gemeinde Geltwil kam der wohl kleinste Weihnachtsmarkt in der Region ganz gross heraus: Die verschiedenen Stände in der grossen Scheune mitten im Dorf lockte sehr viel Publikum an. Stimmungsvoll wurden nicht nur schöne Weihnachtsartikel wie Strohsterne oder handgefertigte Geschenke, sondern auch Nützliches für den Alltag, Leckereien vom Bauernhof oder wärmende Kleidungsstücke angeboten.

Samichlaus und Märlitante

Draussen sorgte ein Drehörgelispieler für den richtigen Ton, für die Kindern waren der Samichlaus und die Märlitante vor Ort. Selbstverständlich konnten sich die Gäste auch kulinarisch verwöhnen lassen.