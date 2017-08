Das beliebte Lokalblatt hat zwei Weltkriege und mehrere konjunkturelle Dellen überstanden und versorgt noch heute die Leserinnen und Leser in aller Welt mit den neuesten Nachrichten aus dem Dorf.

Am Anfang der Geschichte stand die Druckerei von Hermann Hunziker, Sohn des «Freihof»-Wirts im Hägglinger Unterdorf. Er betrieb im Elternhaus im Dachzimmer eine kleine Kundendruckerei und Buchbinderei.

Im «Freihof» entstand die Idee, eine Dorfzeitung herauszugeben. Der hiesige Notar Josef Hochstrasser soll dazu die Idee geliefert haben. Die erste Nummer erschien Ende 1892.

«Echo» verdrängte «Kirchenruf»

Als Reformierter war Hermann Hunziker vorgewarnt. Er entschied, einen blossen Dorfanzeiger herauszugeben, statt mit politischem Zündstoff zu spielen. Von Politik wolle er sich fernhalten, schrieb der Herausgeber im ersten «Echo». Aber er rechne es sich zur Ehre an, «die Bestrebungen der Bauernsame in Beziehung auf Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage unterstützen zu helfen», fügte Hunziker an. So beschränkte sich das zweispaltige Quartblättchen auf Bekanntmachungen aus dem Dorf, Inserate und Mitteilungen von Kirche und Vereinen.

Das «Echo» wurde als amtliches Publikationsorgan der Gemeinde installiert und verdrängte den «Kirchenruf», aus dem amtliche Verfügungen von der Kanzel verlesen wurden. Der Bischof verbot den «Kirchenruf» Ende 1892, weil er ihm offenbar zu profan schien. Eine von Hunziker verfasste Wochenschau vermittelte im «Echo» die wichtigsten Informationen vom überregionalen Geschehen.

Strom und Wasser als Schlagzeilen

Die amtlichen Nachrichten waren nicht gerade zimperlich formuliert. Sie nannten Personen, die in Händel, Wald- und Feldfrevel, verbotene Sonntagsarbeit oder häusliche Streitigkeiten verwickelt waren, beim vollen Namen.

Ehrenwerte Schlagzeilen lieferten hingegen um die Jahrhundertwende die Gründung der Wasserversorgung und der Elektrifizierung des Dorfes. Die Kosten des Stromnetzes beliefen sich auf 17 000 Franken. Es wurden anfänglich 105 Anschlüsse mit 540 Lampen und drei Motoren installiert. Auch erhielt Hägglingen eine Strassenbeleuchtung.

Im «Echo» wurde zwischen 1895 und 1900 auch angeregt, ein öffentliches Bad einzurichten. Ein auswärtiger Wirt pries Most und Wein an, Negotiant Johann Baptist Meier aus Tägerig machte im Dorfblatt Reklame für «Meiers Schwabenkäferpulver». Das «Echo» erinnerte in den ersten Jahren auch an die ältesten Strohhäuser in Hägglingen, angefangen beim Haus von Gottfried Borner, alt Bannwart, von 1575, bis zum Haus von Johann Schmid, Seidenweber, von 1695. Das Blatt meldete, es bestehe ein Projekt für einen Postautokurs.

Schluss mit der Neutralität

1923 übernahm mit Carl Moser ein Meister seines Faches das «Echo». Moser, Fachlehrer an der Buchdruckerfachschule Aarau und Gründer der Tellspielgenossenschaft Hägglingen, verwandelte das Blatt in eine katholisch-konservative Lokalzeitung. 1924 setzte die Gemeinde Dottikon das «Echo» als amtliches Publikationsorgan ab und wandte sich dem einheimischen «Generalanzeiger» zu.

Das gab Moser die notwendige Freiheit, das «Echo» parteipolitisch zu positionieren. Er führte das Hägglinger «Plauderstübli» ein, in dem Johann Huber und später sein Sohn Richard jede Woche ihre Meinungen äussern konnten. Mosers Nachfolger, Caspar Brun, kam vom «Werdenberger Anzeiger» und kaufte den Betrieb in Hägglingen. Er war in mehreren Vereinen tätig und deshalb über das Dorf gut informiert.

Caspar Bruns Sohn Willy Brun trat 1968 in die Fussstapfen seines Vaters. Er verstarb 1972 im Alter von nur 46 Jahren. Deshalb hielt seine Witwe Ida Brun-Borner unter grossen persönlichen Opfern den Betrieb über Wasser. Nach einem Interregnum mit dem Pächter Bruno Walder verkaufte Ida Brun die Firma an Bruno Hochstrasser.

Dieser verband das «Echo» mit dem «Generalanzeiger», behielt aber zwei eigene Splitausgaben bei. Hochstrasser verstand es, den Betrieb zu modernisieren und sein Netz von Korrespondenten weiter auszubauen. Seit einem Vertrag mit Dottikon und Hägglingen wird die Wochenzeitung mit dem Charakter eines amtlichen Publikationsorgans gratis an alle Haushalte geliefert. Hochstrasser übergab die Betriebsleitung schliesslich seinem Sohn Mathias Hochstrasser.

Quellen: Jubiläumsnummer des «Echo vom Maiengrün» vom 18. Dezember 1892. – Andreas Müller: «Geschichte der politischen Presse im Aargau».