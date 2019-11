Klares Resultat: Patrick Oldani ist neu im Gemeinderat

«Ich bin sehr froh und sehr überrascht, dass das Resultat so deutlich ausfiel», sagt Oldani kurz nach Bekanntgabe der Resultate. «Es war ein fairer Wahlkampf mit einer starken Konkurrentin.»

Gestern fand in Tägerig der zweite Wahlgang der Gemeinderatswahlen statt. Eigentlich sollte bereits Mitte Oktober darüber entschieden werden, wer neu in den Gemeinderat einziehen wird. Die Parteien CVP, GLP und SP hofften auf eine problemlose Wahl ihres Favoriten Oldani. Doch Daniela Zehnder schnitt so gut ab, dass ein zweiter Wahlgang nötig wurde. Das sorgte für Knatsch in der Gemeinde: Die SVP Tägerig bezeichnete Patrick Oldani als unwählbar: «Wir trauen ihm nicht zu, dass er sachlich und objektiv im Gemeinderat arbeiten kann», sagte etwa Matthias Moser, ehemaliger Gemeindeammann und heutiger Aktuar der SVP Tägerig. Oldani konterte: «Für Matthias Moser bin ich sicher nicht der einfachste, ich habe mich getraut, ihn einige Male kritisch zu hinterfragen.» Oldani sagte auch: «Ich bin fähig und gewillt, konstruktiv und anständig im Gemeinderat mitzuarbeiten. Das habe ich als Mitglieder der Finanzkommission auch schon bewiesen.»

Frieden finden und Transparenz schaffen

Am Sonntag äussert sich Oldani als frischgebackener Gemeinderat ähnlich: «Wir müssen Frieden im Dorf finden.» Er wolle mithelfen, bestehende Gräben zuzuschütten. Dafür müsse man offen aufeinander zugehen und sich in die Augen schauen können. «Und nicht mehr hinten durch mobilisieren», sagt er. Die grösste Herausforderung für ihn und die Gemeinde sei die finanzielle Situation: «Hier müssen wir über die Bücher», sagt er. Oldani will Transparenz schaffen: «Damit die Einwohner wissen, der Gemeinderat macht es richtig.»

Die nicht gewählte Daniela Zehnder gratulierte Oldani persönlich zum Erfolg. «Ich habe ihm alles Gute und viel Kraft gewünscht, die er sicher brauchen wird», sagt sie. Nach der Niederlage nehme sie sich nun Zeit, um ihre Ziele neu zu setzen. Daniela Zehnder kandidierte für den Gemeinderat, als sie merkte, dass sich nur Patrick Oldani, für die Wahl gestellt hatte. Eine Wahl ohne Auswahl störte sie. Die Parteilose fing an, sich als Kandidatin ins Spiel zu bringen.