In der zweiten Offerte war aber immer noch die Rede von 22'000 Franken. Zusätzlich hätten wir dabei Leute vom Bauamt und der Feuerwehr für den Verkehrsdienst zur Verfügung stellen müssen. Die ganze Übung wäre uns damit immer noch auf 25'000 bis 28'000 Franken zu stehen gekommen – ganz klar zu viel.»

Mit dem Merkur-Areal, das ganz in der Nähe des Kirchenplatzes liegt, kann das Organisationskomitee als Alternative jetzt aber gut leben: «Es ist eine gute Lösung und damit ist auch die Fernsehsendung für Wohlen gerettet», sagt OK-Präsident Donat.

Er sieht im «Donnschtig-Jass» eine willkommene Imagepflege für Wohlen: «Diese Werbung in der Öffentlichkeit tut Wohlen gut, nachdem die Gemeinde in letzter Zeit öfter negativ in die Schlagzeilen geraten ist. Nun können wir vor ganz grossem Publikum zeigen, was wir zu bieten haben», sagt der Gemeinderat und hofft, dass heute auch das Wetter mitspielt.