Am 13. April wird das Gebäude an der Bahnhofstrasse 1 in Wohlen, das Kino Rex, versteigert. Schuld daran ist nicht etwa ein schlechter Geschäftsgang, sondern der Konkurs der Hauseigentümerin.

Das ist die Kino Rex AG. Die hat mit dem eigentlichen Betrieb des Kinos nichts zu tun. Diese Aufgabe übernimmt die Mieterin des Rex, die Cinévision GmbH, deren Inhaber Hansjörg Beck ist.