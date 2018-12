Vorbei die Zeiten, als Angehörige der Feuerwehr zu Hause blieben, weil sie die Kinder zu betreuen hatten. Das hält die Schweizerische Feuerwehrzeitung in einem Artikel fest. Die Feuerwehr Eggenwil hat vor Jahren mit der Kinderbetreuungsgruppe eine Lösung für das Problem entwickelt.

Eine Alarmübung brachte es an den Tag: Mehrere Angehörige der Feuerwehr (AdF) begründeten ihr Fernbleiben damit, dass sie kurzfristig niemanden für die Kinderbetreuung fanden. «In Absprache mit der Gemeinde und ohne Gegenstimme im männerdominierten Gemeinderat bildete die Feuerwehr Eggenwil neu die Kinderbetreuungsgruppe», schreibt Marco Moser. «Seither rücken drei Frauen, eine davon ist Tagesmutter und Spielgruppenleiterin, ab Alarmstufe Brand mittel ins Depot ein. Sie nehmen die Kinder der einrückenden AdF in Empfang, begleiten sie in die nahe gelegenen Räumlichkeiten des Mittagstisches und betreuen sie.»

Angebot wird geschätzt

Die drei Frauen werden für ihren Einsatz mit normalem Feuerwehrsold entschädigt. T-Shirt und Jacke weisen sie als Angehörige der Feuerwehr Eggenwil aus. Zur Förderung des kameradschaftlichen Austauschs ist die Kinderbetreuungsgruppe an der Gesamtübung jeweils eingeladen.

Die Feuerwehr Eggenwil wirbt explizit mit ihrer Kinderbetreuungsgruppe um neue Mannschaftsmitglieder. «Viele bestehende AdF, die ihren Teil der Erziehung ihres Nachwuchses mittragen, schätzen das zusätzliche Angebot», erläutert Pascal Vogel, Vize-Kommandant, Chef-Stv. Maschinisten und selber Familienvater.

Bisher vier AdF hätten sich explizit nur deshalb anwerben lassen, weil die Feuerwehr Eggenwil über das Angebot der Kinderbetreuungsgruppe verfügt. (es)