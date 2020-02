Kinder leiden unter der Sucht ihrer Eltern – Experten zeigen, was sie brauchen

In der Schweiz wachsen schätzungsweise 100'000 Kinder mit einem alkoholkranken oder anders süchtigen Elternteil auf. «Diese Kinder verschweigen ihre Not aus Loyalität zu den Eltern, sie sind aber oft einsam und leiden massiv unter der Situation», schreibt die Suchtberatung ags in einer Mitteilung.

it der 2019 erstmals in der Schweiz durchgeführten Aktionswoche soll dieses Tabu gebrochen werden, damit den Kindern geholfen werden kann. Denn Kinder von alkoholabhängigen Eltern haben ein sechsmal höheres Risiko, eine Sucht oder eine psychische Erkrankung zu entwickeln.

Was kann man tun, um diesen Kindern zu helfen? Die AZ hat bei Tanya Mezzera nachgefragt, der Bereichsleiterin der Suchtberatung ags in Lenzburg und Wohlen. Sie zeigt auf, was man wann für diese Kinder und ihre Eltern tun kann.

Schwangerschaft: Keine Angst, Hilfe zu holen

Schon während der Schwangerschaft sind Kinder von suchtkranken Müttern gefährdet. Der Konsum psychoaktiver Substanzen, zu denen auch Alkohol und Nikotin gehören, kann zu bleibenden Schäden führen. Entzugserscheinungen können schon beim Baby auftreten. Bekannt ist auch das Fetale Alkoholsyndrom, das körperliche wie kognitive Schäden beim Kind hervorrufen kann. Und, wie erwähnt, steigt die Tendenz, dass die Kinder später ebenfalls eine Sucht entwickeln, deutlich.

Was können Angehörige in einem solchen Fall für das Kind und seine Mutter tun? «Ganz wichtig ist zuallererst: Süchtig zu sein, bedeutet nicht gleichzeitig, dass man eine schlechte Mutter ist. Es ist eine Krankheit, die man in den Griff bekommen oder zumindest so stark stabilisieren kann, dass das Kind dennoch gesund aufwachsen kann», ist Tanya Mezzera wichtig zu betonen.

«Hier sind Mütter und Väter, aber auch Angehörige gefragt. Wir wissen, wie sehr solche Süchte in der Schwangerschaft tabuisiert sind. Alkohol zu trinken, ist sonst weit verbreitet, aber in der Schwangerschaft ist es ein Tabu. Dieses versuchen wir zu durchbrechen. Mit uns darf man auch anonym Kontakt aufnehmen», ist der erste Tipp von Mezzera.

Kindheit: Kinder brauchen einen Ort zum Wohlfühlen

Ist das Kind auf der Welt, wäre es umso wichtiger, sich Hilfe zu holen. «Viele süchtige Eltern haben Angst, mit Fachpersonen zu reden, weil man ihnen ihr Kind wegnehmen könnte. Aber das kommt nur in seltenen massiven Gefährdungssituationen vor. Wenn es geht, versuchen wir, mit den Eltern zusammen die Situation so zu stabilisieren, dass das Kind kindgerecht aufwachsen kann.»

Dazu gehöre vor allem ein stabiles Umfeld. «Ist nur ein Elternteil suchtkrank, kann der andere Elternteil diese Rolle übernehmen. Hier sind Rituale ganz wichtig, zum Beispiel die Gutenachtgeschichte, das gemeinsame Essen, Weihnachten feiern und so weiter», sagt Mezzera. «Können das die Eltern nicht, dürfen auch Grosseltern, das Gotti oder andere nahestehende Personen einbezogen werden. Es ist nur wichtig, dass das Kind weiss, wem es sich anvertrauen und zu wem es immer gehen kann.»