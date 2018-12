Zur Einstimmung auf die Adventszeit bereitet die Schule Unterlunkhofen in der Projektwoche einen Weihnachtsmarkt vor. Neben feinen Weihnachtsguetzli, hübschen Karten und fantasievollen Dekorationen basteln die Schülerinnen und Schüler vom 3. bis 7. Dezember allerhand. Der Erlös des Marktes geht an die Stiftung Sternschnuppe, deren Zweck darin liegt, Freude und Abwechslung in das Leben von Kindern und Jugendlichen zu bringen, die mit einer Krankheit, Behinderung oder den Folgen einer schweren Verletzung leben. Zum Markt am 7. Dezember sind alle herzlich eingeladen. Um 17 Uhr findet gleichzeitig die Eröffnung des Adventsfensters der Schule statt, heisse Getränke und Gebäck werden offeriert.

Adventsmarkt der Schule Unterlunkhofen, Freitag, 7. Dezember, 17 bis 19 Uhr, Mehrzweckhalle.