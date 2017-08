Nur ein kleines Problem

Die öffentliche Einweihung findet am 16./17. September statt, auch Regierungsrat Alex Hürzeler wird dabei sein. «Dann lassen wir die Räume nicht leer: Unsere Schüler bespielen sie gemeinsam mit der Theatergesellschaft Villmergen. Wir konnten dafür den Regisseur Paul Steinmann engagieren. Das wird eine ganz tolle Sache», freut sich Schulleiter Claudio Fischer. Bis dahin gehört das neue Schulzentrum ganz den Schülerinnen und Schülern in den 14 Schulklassen. Sie scheinen Spass daran zu haben. Nur ein Problem hatten am Mittwochmorgen noch viele von ihnen: «Wo ist das WC?» Aber auch dieses Problem konnte rasch gelöst werden.