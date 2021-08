Kelleramt Ein Container mit Bubble-Tea und Spielen: Die Jugendarbeit lanciert neues Angebot mit einem Event Die Jugendarbeit Kelleramt eröffnet am Freitag zum ersten Mal ihre Bubble Lounge. Der Container in Jonen bietet Spielmöglichkeiten und Verpflegung und soll den Kontakt zwischen den Schülern und den Jugendarbeitern wieder stärken.

Die Jugendarbeit Kelleramt eröffnet zum ersten Mal für einen Monat ihre Bubble Lounge in Jonen. zvg

Zentral in Oberlunkhofen gelegen ist der offene Jugendtreff im ehemaligen Swisscom-Gebäude bei den meisten Jugendlichen aus der Region bekannt und längst ein beliebter Treffpunkt. Damit die Jugendarbeit Kelleramt, die für die Gemeinden Ober- und Unterlunkhofen, Arni, Jonen und Rottenschwil zuständig ist, möglichst viele Jugendliche erreicht, sind die Verantwortlichen jeweils auch mit ihrem Jugendmobil in den einzelnen Dörfern unterwegs. Doch im vergangenen Jahr waren sie kaum auf den verschiedenen Schulhausplätzen anzutreffen.

«Wegen Corona konnten wir das jetzt lange nicht machen», erklärt Jugendarbeiter Thomas Meier. Er ergänzt:

«Während dieser Zeit hatten wir deshalb nur schlechten Kontakt zu den Jugendlichen, vor allem zu jenen, die in Jonen zur Schule gehen.»

Das soll sich nun wieder ändern. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen der Jugendarbeit Kelleramt eine alternative Jugendtreff-Möglichkeit überlegt.

Am Freitag, 13. August, starten sie in Jonen ihre erste Bubble Lounge. «Das ist ein Container, den wir beim Oberstufenschulhaus aufstellen werden. Es gibt verschiedene Spielmaterialien, aber auch Stühle und man kann bei uns Glace und diverse Softgetränke kaufen», erklärt Meier das neue Angebot.

Sportliche und kreative Samstagsevents geplant

Zur Eröffnung veranstalten die Jugendarbeiter von 16 bis 19 Uhr einen kleinen Event. «Es gibt ein Rahmenprogramm und zum Essen Würste und Bubble-Tea, der ist momentan bei den Jungen voll im Trend», sagt Meier.

Während der rund vier Wochen, in denen die Bubble Lounge geöffnet ist, wird es auch zweimal einen Samstagsevent geben. Der erste wird bereits am kommenden Samstag, dem 14. August, von 19 bis 22 Uhr stattfinden und eher sportlich werden. «Wir machen das zusammen mit dem Midnight, das an diesem Wochenende in Jonen durchgeführt wird. Die Jugendlichen können in der Halle Sport machen oder draussen bei uns Spiele wie Frisbee und Kubb spielen oder Töggelen», so Meier.

Der zweite Event am 4. September soll ein Kreativtag werden. «Wir zeigen, wie sie selbst Hennatattoos machen und Mangas zeichnen können. Und wer Lust hat, darf auch sein eigenes Batik-Shirt oder eine Tasche färben.»

Die Bubble Lounge wird bis zum 10. September auf dem Schulhausplatz in Jonen stehen. Dann wird der Container mit einem Abschlussevent wieder geschlossen. Meier sagt:

«Wenn die Lounge gut ankommt und Bedarf nach einem solchen Angebot besteht, können wir uns vorstellen, das im nächsten Jahr nochmals und auch über eine längere Zeit zu machen.»

Der Jugendtreff in Oberlunkhofen habe während dieser Zeit nur bei Regen geöffnet.