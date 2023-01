Kelleramt Damit die Bänke in der Kirche wieder häufiger besetzt sind: Diese Pfarrerin will mehr Musik beim Gottesdienst Pfarrerin Cindy Studer von der Reformierten Kirche Kelleramt ist bekannt dafür, dass ihre Art von Gottesdienst alles andere als traditionell ist. Für ihre neuste Interpretation holt sie Musikerinnen und Musiker aus dem KKL und der Tonhalle nach Jonen.

Cindy Studer ist Pfarrerin in der reformierten Kirche Kelleramt. Melanie Burgener

«Früher war die Kirche der Treffpunkt im Ort. Man hatte Kontakt mit den Leuten und wusste, was im Dorf läuft. Ich träume davon, dass das wieder ein bisschen so wird», erzählt Cindy Studer, Pfarrerin der Reformierten Kirche Kelleramt. Mit speziellen Angeboten, die sich vom traditionellen Gottesdienst unterscheiden, versucht sie seit einigen Jahren, dieses Ziel zu erreichen.

Beispielsweise mit dem «Spiritual Sunday». Anstatt eines Gottesdienstes mit üblichen Bibeltexten und Gebeten spricht Studer über Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und legt den Fokus auf Achtsamkeit und Meditation. Doch habe sie merken müssen, dass sich die meisten Leute dafür zu wenig Zeit nehmen, «oder dann direkt zu den Profis in den jeweiligen Bereichen gehen», sagt sie.

Deshalb steht sie nun mit einem neuen Anlass in den Startlöchern, dem «Musical Sunday». Das Thema Achtsamkeit wird auch hier grossgeschrieben. «Ich wollte ein neues Format finden, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Bei dem man zur Ruhe kommen kann», erzählt sie. Das Spezielle daran: Die Gäste, die dafür ins Kelleramt kommen, treten sonst im KKL in Luzern oder im Tonhallen-Orchester in Zürich auf.

Es soll nicht bei klassischer Musik bleiben

Eigentlich höre sie selbst im Alltag kaum klassische Musik. «Doch durch eine Zufallsbegegnung hatte ich ein sehr tolles Gespräch mit einem Musiker vom KKL, und die Möglichkeit, dort hinter die Kulissen zu blicken», erzählt Studer. Zudem würden viele Operetten und Kompositionen unter anderem auf dem Alten Testament aufbauen und hätten damit einen Religionsbezug.

«Da dachte ich mir, weshalb nicht einfach die Musikerinnen und Musiker aus dem KKL ins Kelleramt holen», sagt sie. Geplant sei, dass am «Musical Sunday» die Musik Hauptteil des Programms füllt und damit alle Menschen anspricht, egal ob religiös oder nicht. «Den Redeanteil werde ich klein halten. Was ich sage, wird von weltlicher Natur sein, mit einem spirituellen Touch», fügt die Pfarrerin an.

Der Anlass findet in der Katholischen Kirche in Jonen statt. Geplant seien vorerst einmal zwei Durchführungen. Die erste am Sonntag, 22. Januar, die zweite im Juni. Sollte das Angebot ankommen, gibt es weitere «Musical Sundays». «Es soll nicht nur klassische Musik gespielt werden. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mal moderner wird», so Studer.

«Rund 2000 Menschen bezahlen meinen Lohn»

Natürlich müsse und könne sie damit leben, wenn ihr neues Angebot nicht auf Anklang stosse und nicht wiederholt werden würde. «Letztlich bestimmen die Menschen, was sie besuchen möchten», sagt sie.

Dass sie mit dieser neuen Interpretation des Gottesdienstes nicht alle Kirchgemeindemitglieder anspricht und damit auch etwas provoziert, ist sie sich bewusst. «Aber schliesslich sind es knapp 2000 Menschen, die meinen Lohn bezahlen. Die meisten davon kommen nicht in die Kirche. Ich möchte auch ihnen etwas bieten», betont sie.

Sie beobachte regelmässig Menschen, die in der Kirche Ruhe oder Zeit zum Nachdenken suchen. «Doch zu Bibeltexten haben sie häufig keinen Bezug. Es ist nicht die Kirche, sondern die Erwartung von dem, was häufig darin erzählt wird, das abschreckt.»

Das bedeute aber nicht, dass man die Besuchenden der herkömmlichen Gottesdienste vertreibe. «Ich bin überzeugt, jene Kirchgemeinden, die Veränderungen liebevoll gestalten und ihre Mitglieder auf diese Reise mitnehmen, werden Erfolg haben.»