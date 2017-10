Eingriff in Gemeindeautonomie

Die Gemeindeammänner von Arni, Islisberg, Jonen, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli, Rottenschwil und Unterlunkhofen haben sich in einem Brief an die Grossräte aus dem Bezirk Bremgarten sowie die Fraktionspräsidenten des Grossen Rates gewandt und hoffen auf Unterstützung. Die von der Regierung geplante Zentralisierung des Steuerbezugs sei ein sehr grosser Eingriff in die Gemeindeautonomie und ein staatspolitischer Paradigmenwechsel, der in der Schweiz beispiellos sei. Ein föderalistischer Staat, so die Gemeindeoberhäupter, bezwecke nicht die Zentralisierung von Verwaltungsaufgaben. Die Gemeinden aus dem Kelleramt würden sich ebenso wie schon die Berufsfachverbände der Aargauer Gemeinden entschieden gegen das Projekt des Kantons stellen und die Grossräte bitten, das Gleiche zu tun.

Den Gemeinderäten sei unklar, wo der Kanton jährlich 3 Mio. Franken einsparen wolle: «Wir vermuten, dass den Gemeinden diese Dienstleistung zu einem überteuerten Preis aufgedrückt wird. Wie hoch die Kosten für die einzelnen Gemeinden sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar beziehungsweise, es wurde bisher gar nicht kommuniziert», schreiben sie.

Die Gemeinden würden den Steuerbezug professionell und kundennah durchführen. Priorität habe, wenn immer möglich, das Finden einer gemeinsamen Lösung mit den Steuerpflichtigen. Wenn das nicht möglich sei, würde das Betreibungsverfahren rigoros durchgezogen. «Bei einer Zentralisierung», halten die Kellerämter fest, «geht viel Kundennähe verloren und die Schuldner würden sich in die Anonymität flüchten.»

Infrastruktur ist vorhanden

In den Gemeinden, argumentieren die Gemeindeammänner weiter, sei die Infrastruktur für den Steuerbezug mit in den Bereichen Finanzen, Steuer- und Betreibungsrecht gut ausgebildeten Fachkräften vorhanden. Der Kanton müsste solche Infrastrukturen für den Aufbau von Regionalzentren von Grund auf neu schaffen.