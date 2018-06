Am 3. März 2019 wird der närrische Umzug, vier Jahre nach dem letzten, erneut durch das Klosterdorf ziehen. «Ohne Helden geht es nicht», kam das Organisationskomitee zum Schluss. «Heldenhaft» soll es daher auch hier zu- und hergehen. Es gebe sie bereits überall, die Helden, teilt das Komitee mit. «In jedem von uns steckt ein Held beziehungsweise eine Heldin, die darauf warten, zum Leben erweckt zu werden. Bescheidenheit war gestern!» Nun sei endlich Gelegenheit dazu, sich einmal so richtig in Szene zu setzen. «Keiner ist zu klein, heldenhaft zu sein.» Gesucht werden somit die grossen und kleinen Heldinnen und Helden des Alltags, der Gegenwart oder der Vergangenheit, aber auch der Zukunft, die Helden des Altertums oder des Götterhimmels, Heldinnen und Helden der Kindheit, der Film- oder Comicwelt, die sich bereit machen für ihren grossen Auftritt.

Das Organisationskomitee, bestehend aus Vertretern der vier vereinigten Fasnachtsgesellschaften aus Muri und Buttwil sowie der Schule Muri, werde alles geben, um Muri für einen grossartigen Empfang seiner Heldinnen und Helden bereit zu machen.

Was ein Fasnachtsumzug in Muri bedeutet, wissen diejenigen, die sich noch an die letzte Ausgabe erinnern. Dicht an dicht säumte das Publikum die Umzugsroute vom Dorf her über den Kreisel bis in die Marktstrasse. Nicht von einem Murianer Fasnachtsumzug – jeweils mit etwa 50 Nummern und einer Anzahl spontaner Teilnehmer – wegzudenken sind die Kinder und Jugendlichen. Mehr als 500 von ihnen sind jeweils aktiv mit dabei.

Infos zum Fasnachtsumzug 2019 können baldmöglichst online unter www.umzugmuri.ch abgerufen werden.

Fasnachtsumzug Muri: