Keiner der Löwen beisst bei Bremgarter Olivenöl-Startup an

Meyer-Masciulli ist Tochter eines italienischen Olivenölbauerns und seit 2018 leidenschaftliche Olivenölproduzentin. In Italien und auf Kreta stellt sie reines, extra-natives Öl her. Sie setzt sich für den Schutz und Erhalt von alten Olivensorten ein und produziert sehr aufwändig mehrfach prämierte Öle unter dem Markenname «Mitera».

Als Löwen liessen sich Roland Brack (Onlinehandelexperte), Anja Graf (Business-Apartment-Pionierin), Bettina Hein (Technologieunternehmerin), Tobias Reichmuth (Nachhaltigkeitsunternehmer) und DJ Antoine (Musikproduzent und Unternehmer) die Chancen einer Investition in «Mitera» näherbringen.

Mit viel Enthusiasmus kämpfte die Bremgarterin Antonella Meyer-Masciulli am Dienstagabend um die Gunst der fünf Investoren in der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen» bei TV24. Die 53-Jährige präsentierte ihr Olivenöl-Startup «Mitera GmbH» und erhoffte sich ein Kapital von 150000 Franken für eine Firmenbeteiligung von 12 Prozent.

Sie lässt Öle degustieren und daran riechen. «Am Anfang wirkt dieses Öl eher mild, aber nachher explodiert es geschmacklich im Gaumen», beschreibt sie während dem Tasting. Überzeugen kann die Bremgarterin aber am Ende keinen Investor. Niemand möchte bei finanziell einsteigen.

Brack nimmt sie ins Sortiment auf

Roland Brack sagt: «Sie erzählen eine unglaublich packende Geschichte, ich könnte stundenlang zuhören. Am Ende des Tages will man aber irgendwie Geld verdienen. Da glaube ich, passen wir nicht ganz zusammen.» Der Onlinehändler bot ihr aber an, die Öle ins Sortiment aufzunehmen. Eine Geste, die Antonella Meyer-Masciulli gerne annimmt.

Am meisten enttäuscht sei sie von Nachhaltigkeitsexperte Tobias Reichmuth, wie Meyer-Masciulli gegenüber der AZ ausführt. Er begründete sein Nein so: «Ich finde das Produkt super. Als Investor habe ich aber das Gefühl, dass es eher etwas für eine Stiftung ist. Ich sehe zu wenig klar, wie ich eine gute Rendite herausholen könnte.»