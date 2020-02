Keine Geld für Schulfasnacht oder Reusslauf: Bremgarten finanziert nur noch «zwingend Notwendiges»

Bremgarten tritt ohne gültiges Budget hart auf die Sparbremse. «Als Folge des nicht rechtskräftigen Budgets dürfen weiterhin nur die für die Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben getätigt werden», schreibt die Stadtkanzlei in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Unter «nicht zwingend notwendig» fällt der Veranstaltungskalender, der nicht mehr gedruckt oder versendet wird. Die Veranstaltungen sind aktuell noch auf der Website der Stadt zu finden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Auch Bremgartens Schüler und Schülerinnen bekommen die Folgen des fehlenden Budgets direkt zu spüren: Die Beiträge an die Schulfasnacht werden gestrichen. Und: Wer am traditionellen Reusslauf Ende Monat teilnehmen will, muss die Gebühren selbst berappen.

Beschwerde bei Kanton eingereicht

Rückblick: Der Stadtrat wollte den Steuerfuss um drei Prozentpunkte auf 97 Prozent anheben. Ein Anliegen, das an der Gemeindeversammlung im Dezember Gehör fand. Eine klare Mehrheit stimmte dem Budget 2020 zu. Ein bürgerliches Komittee wehrte sich jedoch dagegen. Zwar kam ein Referendum wegen fehlender Unterschriften nicht zustande. Die Gegner blockieren Bremgartens Budget aber weiterhin. Zuletzt reichten sie beim Kanton Beschwerde ein.

Bereits im Dezember mussten Fasnachtsfreudige im Reussstädtchen um eine ihrer traditionellen Veranstaltungen bangen: Wegen der anhaltenden Budget-Debatte war der Rüssknaller-Ball gefährdet. Die Organisatoren gaben aber Ende Januar Entwarnung. «Wir haben beschlossen, das finanzielle Risiko einzugehen», sagte Adrian Belser vom OK gegenüber der AZ: «Es würde einfach zu viel auf der Strecke bleiben.» (sam)