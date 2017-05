Gelingt es der kleinsten Freiämter Gemeinde nicht, für die Gesamterneuerungswahlen im September drei neue Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat zu finden und zu wählen, wird der Kanton mit einer Sachwalterschaft eingreifen. Aber das macht im Moment niemandem Bauchweh, obwohl bei der Ersatzwahl am Wochenende keine Kandidatur und damit keine Wahl für den zurückgetretenen Josef Ithen gelang. «Wir sind guten Mutes», sagt Gemeindeammann Daniel Appert, einer der Demissionäre, «wir haben das bisher noch immer hinbekommen.» Der Gemeinderat wird, mangels Parteien und Gruppierungen im Dorf, «selbstverständlich» auf Kandidatensuche gehen. Es gilt, neben Appert den bereits ausgeschiedenen Ithen sowie Marco Suter zu ersetzen; Markus Senn und Felix Enzler stellen sich der Wiederwahl.

Ersatzwahl ergebnislos

Nicht aktiv geworden ist der Gemeinderat im Zusammenhang mit der Gemeinderatsersatzwahl am letzten Wochenende für den zurückgetretenen Joseph Ithen. Bei einer mageren Wahlbeteiligung von 37 Prozent zersplitterten sich die Stimmen denn auch auf 16 Personen (siehe Box unten). «Das ist jetzt nicht so schlimm», sagt Appert, «wir schaffen unsere Aufgaben bis zur Gesamterneuerung des Gemeinderates auch zu viert.» Es habe sich aber gezeigt, dass der Gemeinderat sich um mögliche Kandidaturen kümmern müsse, weil es sonst niemand tut oder tun kann.

Konsequenzen aufzeigen

Für die Gemeinde ist es essenziell, dass wählbare Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden. Sollte der Gemeinderat nicht besetzt werden können, würde der Kanton eine Sachwalterschaft einsetzen, wie Martin Süess von der Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres ausführt. Eine vom Kanton bestimmte Person würde dann zusammen mit den verbleibenden Gemeinderäten die Geschicke der Gemeinde leiten, bis der rechtmässige Zustand wieder hergestellt wäre. «Wir haben auch schon Informationsveranstaltungen in Gemeinden gemacht und die Konsequenzen für die Gemeinde aufgezeigt», stellt Süess fest. «Unsere Ausführungen haben in der Regel die Leute wachgerüttelt und ihnen klar gemacht, dass es wahrscheinlich besser ist, das Problem selber zu lösen, als wenn der Kanton es tun muss.» Wenn alles nichts fruchtet, die Exekutive zu besetzen, müssten längerfristig «Abklärungen in alle Richtungen getroffen werden». Wenn das Problem struktureller Natur ist, wäre auch der Zusammenschluss einer Gemeinde mit einer anderen ein Thema, wobei sich der Kanton in einem solchen Fall in einer beratenden Funktion sehen würde. «Die Gemeindeautonomie geniesst im Aargau einen relativ hohen Stellenwert.»

Erst einmal abwarten

Bisher kam es erst einmal zu einer Sachwalterschaft durch den Kanton: 2007 wurde die 950 Einwohner zählenden Gemeinde Rekingen am Rhein durch den Kanton zwangsverwaltet, weil es wegen einem Streit unter den Behörden zu Demissionen der Gemeinderatsmitglieder gekommen ist. In Rekingen ging es bei der Sachwalterschaft in erster Linie darum, wieder Leute für das Führungsgremium der Gemeinde zu finden – was auch gelang. Süess beruhigt denn auch: «Am besten wartet man einmal die Anmeldefrist für die Kandidaturen ab.» Diese ist in Geltwil am 11. August, die Erneuerungswahlen finden am 24. September statt.