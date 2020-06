Kein Spendengeld für teuren Wein bezogen: Hundeheim-Leiterin wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Rechtsvertreter des Vereins New-Graceland-Auffangstation Schweiz in Waltenschwil geht nach dem Freispruch des früheren Vizepräsidenten in die Be­rufung. Dieser war beschuldigt, bar bezogenes Spendengeld nicht korrekt an den Verein weitergegeben zu haben. Das Bezirksgericht Muri konnte nicht schlüssig klären, was wirklich gelaufen war. Es stand Aussage gegen Aussage.

Der Verteidiger des Angeklagten hatte unter anderem erklärt, der Verein führe eine Buchhaltung, die eher ein «Gebastel» sei und in der auch private Bezüge der Hundeheim-Leiterin über das Vereinskonto abgewickelt worden seien.

Dagegen verwahrt sich die Leiterin: Die vom Beschuldigten beziehungsweise von seinem Verteidiger angeprangerten, von der Vereinspräsidentin Evelyne Bader als Kassenbelege der Buchhalterin übergebenen «Zettel» seien bei der Vereinsbuchhaltung für New Graceland zulässig, da der wohltätige Verein steuerbefreit ist und demzufolge auch die bezahlte Mehrwertsteuer als Vorsteuer nicht zurückfordern und geltend machen kann, hält ihr Rechtsvertreter, Rechtsanwalt Peter Hübner, Zürich, fest.

Bargeld für Verköstigung der ehrenamtlichen Helfer

«Die vom Verteidiger beanstandete Ausgaben für Butter, Wein etc. fielen tatsächlich während der Umbauphase am neuen Sitz von New Graceland in Waltenschwil an, da während dieser Zeit viele Besucher und ehrenamtliche Helfer mit anpackten, die wenigstens verköstigt werden mussten.» Davon habe auch der Beschuldigte Kenntnis gehabt, da er gelegentlich selber hinter dem Buffet stand und Getränke und Essen für die frei­willigen Helfer und Besucher ausgegeben habe. «Ausserdem weiss er, dass die Kassiererin jeweils nachfragte, wofür die diversen Ausgaben getätigt wurden. Aus diesem Grund wurde ja auch das Geld dafür bar bezogen, damit es für die Verköstigung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer eingesetzt werden konnte.»

Die entsprechenden Ausgaben seien also nicht für die Vereinspräsidentin, beziehungsweise deren Haushalt getätigt worden. «Schon gar nicht hätte diese teuren Wein aus Spanien verkostet, weil sie das Land, aus welchem die notleidenden Hunde in die Schweiz ausgeführt werden, nicht noch finanziell unterstützen will.»

Alle Barausgaben von New Graceland würden mit einer entsprechenden Gegenkontonummer verbucht. Da insgesamt 68 Konten auf dem Vereinskontoplan existieren, würden - zur besseren Übersicht - die Zahlen der einzelnen Kontoblättern zusammengefasst, wie beispielsweise die Personalkosten, für welche in der Buchhaltung acht Konten existieren. Diese Konten würden jeweils von zwei Revi­soren geprüft, insbesondere danach, ob jeder Beleg beziehungsweise jede Rechnung vorhanden ist. «Auch jedes Vereinsmitglied kann an der Generalversammlung Einblick in die Konten verlangen und sich erkundigen, wie die Ausgaben entstanden sind», hält der Rechtsvertreter von Bader fest.