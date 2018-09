Alte Dottiker kennen noch die schauerliche Geschichte vom toten Mann, der auf seinem Pferd ins Dorf getragen worden sei. Daher stamme auch der Ortsname Dottikon, vom Toten, der hineingekommen sei, der Volksmund spricht von «Tot-in-chon». Eine spannende Geschichte. Dass sie an den Haaren herbeigezogen wurde, ist vermutlich gut für den Reiter, der vielleicht eben doch nicht tot war. Für die Leser ist das jedoch schade.

Ebenso hat man den Schulkindern früher – oder noch heute? – in Sarmenstorf erzählt, der Ortsname leite sich vom vielen Torf ab, der unten im Moos abgebaut worden sei. Einige «Keltenfreunde» scheinen zudem den Ortsnamen Muri mit einer keltischen Gottheit oder Wohlen sogar mit der sagenhaften keltischen Insel Avalon in Verbindung bringen zu wollen. All diese spannenden Geschichten sind aber eben nur das: Geschichten. Nichts an ihnen ist wahr. Doch wo genau die Freiämter Namen wirklich herstammen, wissen vermutlich die allerwenigsten Bewohner zwischen Lindenberg und Mutschellen entlang des Bünz- und Reusstals.

Falsche Elefanten und Geld

Genau aus diesem Grund hat die Aargauer Zeitung wissenschaftliche Werke durchforstet. In Wohlen ist es den Leuten beispielsweise nicht einfach wohl, sodass sie ihr Lebensgefühl im Ortsnamen verewigt haben. Nein, Wohlen hat denselben Hintergrund wie «welsch», also anders, anderssprachig. Der Abtstab im Wappen Abtwils ist dort ebenso fehl am Platz wie die Gelte und das Geldstück im Wappen von Geltwil oder der Elefant, den sich die Hilfiker auf die Fahne gemalt haben. All das sind teilweise Übersetzungsfehler oder schlichtes Unwissen über die eigentliche Herkunft der jeweiligen Ortsnamen.