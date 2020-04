Karsamstag am Flachsee: Die meisten bleiben zu Hause – nur der Abfalleimer zeugt von grösseren Aktivitäten

Ohne schlechtes Gewissen ist Matthias Miori seit acht Uhr morgens mit seinem Velo unterwegs. Der Student ist in offizieller Mission als Ranger der Stiftung Reusstal im Dienst. In diesen Tagen richtet er sein Augenmerk nebst dem Einhalten der naturschutzbezogenen Regeln in zweiter Linie auch auf die Corona-Empfehlungen des BAG. "Es gibt Wanderwege, wo es schwierig ist, die zwei Meter Abstand einzuhalten", sagt Miori, während er entlang des Reussdamms flussaufwärts patrouilliert.

Von Übervölkerung ist im Ostersamstagmittag bei herrlichem Frühlingswetter keine Spur am Flachsee im Freiamt. Nur rund 50 Autos verteilen sich auf den beiden Parkplätzen links und rechts der Reussbrücke bei Rottenschwil. Die meisten mit Aargauer Kennzeichen, vereinzelt sind auch ZH- und ZG-Schilder zu sehen. Die Gegend bleibt auch in Corona-Zeiten ein Hotspot für Ausflüge in die Natur – ein Mekka für Ruhesuchende und Vogelfreunde. Auch, weil die Parkplätze im Gegensatz zum Hallwilersee oder Klingnauer Stausee nicht gesperrt worden sind.

Viel Betrieb herrscht entgegen der Erwartungen nicht. Gelegentlich kreuzt ein Jogger den Weg oder Wanderer kommen entgegen. Auch einzelne Velofahrer geniessen die frische Luft. Die meisten Menschen sind alleine, zu zweit oder zu dritt unterwegs. Auf heikle Situationen stösst der Ranger nicht. Auch bei der Werdbrücke, nach gut einer dreiviertel Stunde Marsch, hält sich der Ansturm in Grenzen. Vier Autos sind parkiert, eine Familie hat sich am Fluss die Grillstelle gesichert. Einzig der überquillende Abfall-Kübel zeugt davon, dass hier in den letzten Tagen viel los gewesen sein muss. In Spitzenzeiten sei der Parkplatz sehr voll, aber "hier am Flachsee verteilt sich die Menschenmenge besser als anderen Orten. Weil das Gebiet sehr lang gezogen ist und nicht so konzentriert", sagt Ranger Miori.

Für seine Patrouillen-Arbeit sei es fast angenehmer, wenn es mehr Leute habe. Dann würden sich die Menschen gegenseitig eher einmal auf einen Verstoss aufmerksam machen. "Allein unsere Präsenz zeigt aber auch Wirkung", sagt Miori, der mit einem T-Shirt, einer Mütze und einem Ausweis als Ranger erkennbar ist.

Dass der Vogelbeobachtungsstand geschlossen worden ist, hat geholfen, dass weniger Ornithologen am Flachsee auftauchen. Obwohl sich die meisten Besucher an die Regeln halten, müssen die Ranger gelegentlich einschreiten. Niklaus Peyer, Leiter Information und Aufsicht der Reusstal-Stiftung, erklärt: "Am Karfreitag spielten beispielsweise zwei Personen in einer Wiese im Naturschutzgebiet Badminton. Das geht natürlich nicht." Je nach Verstoss wird der Vorfall notiert, fotografiert und auch der Polizei gemeldet. Soweit muss Ranger Miori am Ostersamstag nicht gehen. Sein Einsatz geht problemlos über die Bühne. "Unser Ziel ist nicht die Leute zu nerven oder zu belehren, sondern zu erklären und aufmerksam zu machen. Die meisten zeigen dann Verständnis", sagt Miori.