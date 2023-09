Kantonalschützenfest Schlusspunkt nach 522’000 Schüssen – jetzt erhielten die besten Aargauer Vereine und Schützen in Muri ihre Kränze und Gaben Das Absenden im Klostersaal Muri hat das offizielle Ende des 31. Aargauer Kantonalschützenfest im Oberfreiamt gesetzt. An drei Wochenenden im Juni und Juli hatten über 8200 Gewehr- und Pistolenschützinnen und -schützen total 522’000 Schüsse abgefeuert.

In stimmungsvollem Rahmen zelebrierte das Organisationskomitee unter der Leitung von Beat Brun den letzten offiziellen Akt des 31. Aargauer Schützenfestes, das als besonders gelungene Austragung in die Akten eingeht. Dafür sorgten die über den Erwartungen grosse Beteiligung und das attraktive Rahmenprogramm im Festzentrum Benzenschwil.

Die beim Absenden anwesenden Einzelsiegerinnen und Einzelsieger, flankiert von den vier Ehrendamen. Bild: Wolfgang Rytz

Im Klostersaal Muri bedankten sich Brun und der Aargauer Schiesssport-Verbandspräsident Peter Gautschi bei allen OK-Mitgliedern, Helfern, Sponsoren und Behörden für die Unterstützung. «Wir erlebten ein Megafest. Das war ein Kantonales der Extraklasse», blickte Gautschi zurück. Brun freute sich auf das nochmalige Zusammentreffen im Sinne des Festslogans und rief die Vereine dazu auf, den Schwung des Schützenfestes für die Nachwuchswerbung zu nützen.

Sieben Aargauer Siegervereine

Das Absenden bei den Vereinswertungen gehörte ausschliesslich den Aargauer Vereinen. Den goldenen Siegerkranz durften sich folgende Vereine an ihre Fahne hängen lassen: SG Villmergen (Gewehr 50 m), Pistolensektion Wohlen (Pistole 25 m), Schützengesellschaft Neuenhof (Pistole 50 m), Feldschützengesellschaft Reuss Gebenstorf (Gewehr 300 m, Kategorie IV), Feldschützengesellschaft Dietwil (Gewehr 300 m, Kategorie III), Schützengesellschaft Bünzen (Gewehr 300 m, Kategorie II) und Schützengesellschaft Aarau (Gewehr 300 m, Kategorie I).

Die mit Goldkranz behängten Fahnen der Siegervereine: Dietwil, Bünzen, Neuenhof, Aarau, Villmergen, Wohlen und Reuss-Gebenstorf (von links). Bild: Wolfgang Rytz

Den prestigeträchtigen Sieg in der ersten Kategorie der 300-m-Gewehrschützen gewann Titelverteidiger Aarau mit einem Punktedurchschnitt von 97,46 vor Oberentfelden (97,14) und Fislisbach (96,39). Nach der Mittagsverpflegung gehörte die Aufmerksamkeit im Klostersaal Muri den besten Teilnehmenden in 27 Konkurrenzen. In der Reihenfolge ihrer Klassierung hatten Spitzenschützinnen und -schützen aus der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Aargauer, das Vergnügen, einen Preis aus dem Gabentempel auszuwählen.