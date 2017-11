Höhepunkte alle gefilmt

Das Abschlussfest, für die Mitglieder der Trägervereine, fand in der Mehrzweckhalle Benzenschwil unter dem Motto «Oktoberfest» statt. Rund 300 Personen sind der Einladung gefolgt und wurden nicht enttäuscht. Nebst der Ehrung aller OK-Mitglieder war ein viertelstündiger Film von André Käppeli das unbestrittene Highlight. Der Merenschwander Filmemacher war vor, während und nach dem Turnfest täglich auf Platz und hat in stundenlanger Arbeit die Höhepunkte in einem wunderbaren Kurzfilm zusammengefasst. Das Publikums dankte ihm mit einem grossen stehenden Applaus. Ebenfalls einen riesigen Applaus erntete das gesamte OK, insbesondere das Präsidium mit Sarina Baumgartner, Josi Winiger und Fredy Klausner.

Da man aufgrund der Zahlen des Kantonalturnfestes Brugg-Windisch 2011 budgetiert hatte, aber auch Unvorhersehbares mit einkalkuliert hat, liegt das erwirtschaftete Ergebnis deutlich über dem Budget. So dürfen sich die helfenden Vereine in Kürze über einen ansehnlichen Zustupf pro geleistete Helferstunde in die Vereinskasse freuen. Der restliche Gewinn wird innerhalb des Trägervereins aufgeteilt und fliesst so wiederum in die Vereinsarbeit bzw. kommt der Aargauer und insbesondere der Freiämter Bevölkerung zugut.

Dank der Organisatoren

Präsidium und OK bedanken sich bei der Bevölkerung, den Behörden, allen Teilnehmern und Helfern für deren grossartige Unterstützung: «Wäre das KTF17 im Freiamt nicht auf so fruchtbaren Boden gefallen, hätte es niemals so gut gedeihen können. Es war uns allen eine Ehre, bei diesem Grossanlass dabei sein zu dürfen, und dies natürlich stets ‹Us puurer Froid›!» (AZ)