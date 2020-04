Kanton entzieht Bewilligung – nach nur fünf Stunden muss Gartenmöbel Hunn wieder schliessen

Der Frust bei Sandro Di Giovanni ist deutlich spürbar. Die Stimme des Geschäftsführers von Hunn Gartenmöbel in Bremgarten klingt am Telefon bedrückt. Schuld daran ist die kurzfristige Schliessung der grossen Ausstellung. Am Montagnachmittag widerrief der Kanton Aargau die ursprünglich erteilte Erlaubnis, das Geschäft wieder eröffnen zu dürfen. Nach nur etwas mehr als fünf Stunden Betrieb musste Hunn die Türen schliessen.

„Es ist tragisch. Alle Mitarbeiter freuten sich, dass sie wieder arbeiten können. Nun muss ich sie wieder heimschicken“, sagt Di Giovanni. Letzten Donnerstag habe er vom Kanton noch die schriftliche Bewilligung via Mail erhalten – „Und zwar ausdrücklich für das ganze Sortiment.“

In seinen mehreren Anfragen in den Tagen zuvor habe er immer genau erklärt, dass Hunn nebst Gartenmöbel auch Dekogegenstände oder Pflanzengefässe verkaufe und ein saisonaler Betrieb sei.

Impressionen der Lockdown-Lockerungen im Aargau: