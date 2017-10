Was gestern aus der Mostpresse des Lohnunternehmers Krummenacher, Dietwil, floss, stammt zur Hälfte aus Obst aus der Ostschweiz. Der Murianer Obstbauer Othmar Strebel hat den witterungsbedingten Ernteausfall in seiner Apfelplantage im Roos mit Zukäufen von rund fünf Tonnen aus der Ostschweiz und einigen kleineren Posten aus der Region kompensiert. «Wir wollen schliesslich unsere Kundinnen und Kunden trotz der massiven Ausfälle mit Most bedienen können.»

Das macht das Portemonnaie von Strebel aber nicht wirklich dick. In normalen Jahren kostet das Kilo Mostobst 27 bis 28 Rappen, heuer werden bis 50 Rappen bezahlt. «Es herrscht ein Kampf um jeden Apfel», lacht Strebel. Wer Äpfel hat, dem werden sie sozusagen aus der Hand gerissen.

Das bedeutet aber nicht, dass der Most für die Kunden jetzt entsprechend teuer wird, wie Strebel, der die Situation gelassen nimmt, festhält: «Es geht ja nicht nur um den momentanen Verdienst, sondern um die Kundenzufriedenheit. Wenn ich dieses Jahr einen Kunden verliere, habe ich ihn auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr.»

Bei der Mosterei gestern gingen rund zehn Tonnen durch die Bandpresse; anschliessend an Strebels Obst liess auch ein Bauer aus der Nachbarschaft eine kleinere Menge pressen. «So lohnt sich der Aufwand für das Aufstellen der Presse besser.»

Zusätzliche Kontrolle

Sepp Krummenacher, Senior des Lohnunternehmens, das jetzt von Sohn René geführt wird, hat ein waches Auge auf die Presse. 1500 Liter pro Stunde schafft sie. Bevor die Äpfel vom Ladewagen in die Presse gelangen, werden sie auf einem kurzen Förderband zusätzlich kontrolliert und nötigenfalls aussortiert.

«Das ist wichtig für die Qualität», unterstreicht Krummenacher. Die Pressrückstände, der Trester, wird dem Vieh verfüttert. «Früher brannte man ihn noch zu Schnaps, aber das ist weitgehend vorbei», weiss er. «Es wird heute nicht mehr viel Schnaps getrunken.»