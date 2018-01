Die Zahl acht ist seine Glückszahl, überhaupt scheint sie in Traugott Schweglers Leben Programm zu sein. Kurz nach 22.30 Uhr wurde der Mann aus Stetten mit Jahrgang 1948 in Wohlen zum neuen Ehrenkammerer 2018 gewählt. Er erklärte in seiner Antrittsrede, dass er sich unglaublich freue und stolz sei, am 10. Februar den 188. Kammerball im Casino Wohlen eröffnen zu dürfen. Der höchste Wohler Fasnächtler entschuldigte sich aber auch bei seinen Kameraden dafür, dass er sie so brandschwarz anlügen musste, ist doch die Nominierung zum Ehrenkammerer eines der bestgehüteten Geheimnisse im Dorf.

Wie Peter Michel, Präsident der Kammergesellschaft, erklärte: «Traugi hat schon so viel für die Kammergesellschaft getan. Obwohl er erst seit 2014 Mitglied ist, war er beim Wagenbau für den Umzug mit seiner zupackenden Art immer eine wertvolle Unterstützung und hat sich sein Amt mehr als verdient.»

Die Töff-Leidenschaf macht es aus

Jeder Ehrenkammerer bekommt einen persönlichen Beinamen, der entweder etwas mit seiner beruflichen Tätigkeit, seinem Hobby oder der Herkunft zusammenhängt. Da Schwegler eine Affinität zu allem hat, was einen Motor und möglichst viele PS hat und Besitzer von fünf Motorrädern ist, lag der Namenszusatz «. . . de Biker» auf der Hand. So fragte der Zeremonienmeister Pascal Gregor auch das Publikum, wer wohl der beste Motorradfahrer im Saal sei, und schon fiel das Scheinwerferlicht auf Traugott Schwegler und seine Ehefrau Helena. Sie wird ihn jetzt ein Jahr lang in all seinen repräsentativen und ehrenamtlichen Aufgaben begleiten und unterstützen. Schon 28 Jahre sind die beiden verheiratet.