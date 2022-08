Kallern Klingende Hommage an Frank Wedekinds Lenzburger Sturm- und Drangjahre Zum achten Mal spielen die «Fledermäuse» unter freiem Himmel im Garten der Wirtschaft Niesenberg.

Hanna Matti und Niklaus Rüegg im Interview. Peter Siegrist

Das spiel- und singfreudige Ensemble der «Fledermäuse» unter der Leitung von Hanna Matti nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die wilden Jugendjahre des Dichters und Satirikers Frank Wedekind (1864–1918). Frank Wedekind, der seine Jugendjahre auf der Lenzburg verbrachte, im Städtchen und später in Aarau zur Schule ging wird vorerst dem Publikum in einem Interview vorgestellt.

Gekonnt werden so Informationen zum Dichter und seinen satirisch-erotischen Gedichten und Bänkelliedern zum Publikum gebracht.

Andrea Hofstetter und Barbara Baer in der Garderobe. Peter Siegrist

Hanna Matti versteht es glänzend, Episoden und Texte aus den wilden, schillernden Jugendjahren des Dichters Wedekinds mit Melodien aus der Operetten- und Musiktheaterwelt zu einer konzisen musikalischen Collage zu verwirken.

Drei Tanten der besonderen Art treten auf

Im ersten Akt formiert sich das Ensemble in der Garderobe eines Theaters, fällt den Entscheid, Wedekind auf die Bühne zu bringen und nimmt einen neuen Tenor (Daniel Zihlmann) in seinen Reihen auf. Bekannte Melodien aus Operetten, teils mit angepassten Texten, Spielszenen und Tanzeinlagen wechseln sich in rascher Folge ab.

Frank Wedekind (Daniel Zihlmann) mit den drei Tanten. Peter Siegrist

Drei Tanten der besonderen Art treten auf: Die «literarische» Minna von Greyerz, die «erotische» Bertha Jahn und die «philosophische» Olga Plümacher. Das Ensemble mit Andrea Hofstetter, Sopran, Barbara Baer, Mezzosopran, und den beiden Tenören Niklaus Rüegg und Daniel Zihlmann begeistert das Publikum mit seinem präzisen Spiel und den perfekten Stilwechseln im Gesang.

Die beiden Tenöre: Daniel Zihlmann und Niklaus Rüegg. Peter Siegrist

Sie bringen dabei auch etwas Lenzburger Lokalkolorit aus vergangener Zeit auf die Bühne. Ruhigere Momente setzt jeweils die Erzählerin (Hanna Matti) welche aus den Texten von Wedekinds Jugendfreundin Sophie Haemmerli Marti liest.

Hanna Matti als Sophie Haemmerli Marti. Peter Siegrist

Für die musikalische Begleitung sorgen Andres Joho (Leitung) am Klavier sowie Ursula Zimmerli, Violine, Esther Zimmerli, Cello und Erich Guentensberger, Schlagzeug.

Was die Aufführungen auf dem Niesenberg zum musikalisch-kulinarischen Höhepunkt macht, ist natürlich das feine Operetten-Dinner, serviert von den Wirtsleuten Nicole und Jürg Meyer-Erni mit ihrem Niesenberg-Team.