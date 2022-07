Kallern Es «wedekindet» wieder auf dem Niesenberg: «Die Fledermäuse» bringen eine neue Collage auf die Freilichtbühne In zwei Akten und ausgeschmückt mit Bänkelliedern führt das Operettenensemble Die Fledermäuse das schillernde Künstlerleben des Frank Wedekind auf die Freilichtbühne vor der Gastwirtschaft Niesenberg. Premiere ist am 29. Juli.

Das Ensemble «Die Fledermäuse» unter der Leitung von Hanna Matti (mitte) probt ihre neuste Collage «abARTiger Teufelskerl» vor der Gastwirtschaft Niesenberg in Kallern. zvg

Es war zum 200-Jahr-Jubiläum des Kantons Aargau, als das Operettenensemble «Die Fledermäuse» sich zum ersten Mal an eine musikalische Collage mit provokanten Texten und satirisch-erotischen Bänkellieder des Dichters Frank Wedekind wagte.

Damals, 2003, brachte das Ensemble die «Tanten-Jahre eines Teufelskerls» auf die Bühne – und begeisterte damit sein Publikum, wie die Verantwortlichen mitteilen. Diesen Erfolg und der diesjährige 10. Geburtstag der Fledermäuse hat die Seenger Autorin Hanna Matti zum Anlass genommen, Wedekind erneut auf die Freilichtbühne zu bringen.

In «abARTiger Teufelskerl» wird aber nicht Frank Wedekind als Dramatiker, sondern als der berühmt-berüchtigte Künstler dargestellt, der er ebenfalls war. In dieser neuen Collage der Fledermäuse, die Ende Juli vor der Wirtschaft Niesenberg in Kallern aufgeführt wird, lassen die Darstellerinnen und Darsteller das schillernde Wedekind-Zeitalter in einer Neufassung nochmals aufleben.

Ein Interview als Vorspiel, Bänkellieder in den Akten

Dazu heften sich die Fledermäuse an die Sohlen des Dichters und beleuchten seine Lebens- und Liebessitten. «Dabei werfen sie ihr Augenmerk auf die Personen, die seine Jugendjahre in Lenzburg mitgeprägt haben», heisst es in der Programmankündigung. Wedekind besuchte ab 1872 und dem achten Lebensjahr die Schulen in Lenzburg, dann die Kantonsschule in Aarau.

Die Geschichte wird in zwei Akten mit Wedekinds Bänkelliedern und den beschaulichen Texten seiner Jugendfreundin Sophie Haemmerli-Marti kombiniert. Den Akten «Das andere Programm» und «Nostalgie in der Zirkusmanege» geht ein Vorspiel voran, ein «Interview vor der Aufführung».

Ende Juli und Anfang August führen Die Fledermäuse ihre Collage «abARTiger Teufelskerl» auf. zvg

Denn: «Da nicht davon ausgegangen werden darf, dass das Publikum von heute sofort weiss, wer Frank Wedekind ist, wurden entsprechende Informationen in ein Interview verpackt, das zwischen der Verfasserin des Scripts und einem Journalisten vor der Aufführung als Vorspiel stattfindet», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Umrahmt werden die Vorstellungen, die am 29. und am 31. Juli sowie am 2. und am 3. August stattfinden und jeweils um 19 Uhr beginnen, von einem dreigängigen Operettendinner unter freiem Himmel in der Gartenwirtschaft der Wirtschaft Niesenberg. (az)