Jungwirt (20) eröffnet Restaurant in 200-jährigem Haus – «die Küche meiner Nonna hat mich inspiriert»

Mit seinen knapp zwanzig Jahren gehört Luca Carrieri wohl zu den jüngsten Wirten im Aargau. Am Samstag, 10. Oktober, eröffnet er mit seinem Team das «Luca – Ristorante und Bottega» in Hägglingen. «Ich setze auf saisonale Produkte aus der Region», erzählt er.

Schweizerische Gerichte neu interpretiert

Wie sein Familienname vermuten lässt, hat er Wurzeln in Italien. Diesen trägt der Jungkoch selbstverständlich Rechnung. «Die Küche meiner Nonna hat mich dazu inspiriert, Koch zu werden», erzählt er begeistert. Einige ihrer Rezepte werden auch in Hägglingen im «Luca – Ristorante und Bottega» gekocht. Aber nicht nur das. Carrieri absolvierte seine Ausbildung im Hotel Krone in Lenzburg. Anschliessend erweiterte er sein Können in einem Steakhaus und im Gasthaus zum Schützen in Aarau. Sein umfangreiches Wissen und Können lässt er in die saisonale Speisekarte einfliessen, die auch italienische Menus beinhaltet.