Dabei fällt auf, dass der Ehemann und Vater von zwei Kleinkindern (Laura ist zwei, Dario vier Jahre alt), immer noch von der «Schule» spricht, wenn er das Gebäude meint, in dem dieses Gespräch stattfindet. Bis zu den Sommerferien war das Gemeindehaus auch das Schulhaus von Geltwil. Weil die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren stetig sanken, musste die Schule geschlossen werden, und die Kinder von Geltwil besuchen nun den Unterricht in Buttwil, Beinwil oder Muri.

Schulräume stehen leer

Daraus ergibt sich auch die dritte grosse Aufgabe, die sich Enzler als künftiger Ammann ins Pflichtenheft geschrieben hat: Er will zusammen mit den «Gältelern» eine möglichst langfristige Anschlusslösung für die Umnutzung der ehemaligen Schulräume finden. «Es sind alle Bürger dazu eingeladen, ihre Ideen und Vorschläge einzureichen», sagt der gebürtige Isenbergschwiler, der vor 20 Jahren selber noch über dem heutigen Gemeinderatszimmer die Schulbank gedrückt hat. Nach der Schule machte Enzler seine Ausbildung als Möbelschreiner. 2007 reiste er nach Amerika, wo er quer durch den mittleren Westen als Erntehelfer tätig war. Mit dieser Erfahrung in der Tasche absolvierte er die landwirtschaftliche Schule Liebegg und übernahm am 1. November 2011 den Hof seines Vaters in Isenbergschwil.

Da lebt er nun zusammen mit seiner Frau Tamara, den beiden Kindern und seinen Eltern als Dreigenerationenhaushalt unter einem Dach. Sie teilen sich die anfallende Arbeit. «Für unsere Kinder ist es natürlich schön, dass sie so nah bei ihren Grosseltern sein können, und für meine Frau und mich ist es auch ganz gäbig.» Wenn er nicht auf dem Hof arbeitet, ist er vor allem als Bauschreiner unterwegs oder arbeitet in seiner Werkstatt in Muri. Zusammen mit den Anforderungen an einen Familienvater und den Aufgaben eines Gemeindeammanns bleibt da kaum Zeit für Musse. Enzler nickt: «Das ist gut so. Ich bin noch jung. Ich kann nicht um fünf nach Hause kommen und Däumchen drehen. Bei mir muss immer etwas laufen.» Dazu passt sein Engagement im Vorstand des Vereins Trychler & Chlaus Buttwil sehr gut. Und dann gibt es da noch seinen privaten Kollegenkreis, den er jeweils samstags zum Samstagmorgenznüni im Kafirüümli seiner Werkstatt empfängt. Auf die Frage, welche Art von Kaffee da getrunken werde, lächelt der bodenständige Oberfreiämter vielsagend und betont: «Kafi, natürli...!»