Jonen Zwei Frauen zuhause gefesselt und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen Vergangene Woche wurde eine Familie an ihrem Wohnort überfallen und gefesselt. Die Geschädigten blieben unverletzt. Die Kantonspolizei Aargau sucht Auskunftspersonen.

Bereits am letzten Montag, den 23. Mai, meldete ein 26-jähriger Mann gegen 12:30 Uhr, dass seine Grossmutter und seine Cousine überfallen worden sind. Zwei männliche Personen hätten sich Zutritt zum Wohnort an der Weingasse in Jonen verschafft. Die 73-Jährige und die 20-Jährige wurden gefesselt. Anschliessend durchsuchten die Männer die Wohnung.

Einer der Täter war mit einer Pistole bewaffnet. Die unbekannte Täterschaft wurde dann durch ein Klingeln an der Haustüre unterbrochen und flüchtete über das Feld. Die Männer dürften laut Polizei wenig Schmuck und Bargeld entwendet haben.

Nachdem die Meldung bei der Polizei eingegangen war, wurden umgehend mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aufgeboten. Vor Ort konnten die Bewohner der Liegenschaft angetroffen werden. Die Täter konnten trotz Fahndung nicht angehalten werden.

Die zwei Männer werden wie folgt beschrieben:

Männliche Person, ca. 190 cm gross, ca. 45 Jahre alt, kurze helle (graue oder blonde) Haare, festere Statur, Muttermal unter der Lippe, braune Augen, rasiert im Gesicht, graues T-Shirt, helle Jeans, schwarze Schuhe, sprach gebrochen Deutsch, unmaskiert, bewaffnet.

Männliche Person, ca. 172-175 cm gross, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, magere Statur, auffällig buschige Augenbrauen, grüne oder blaue Augen, blaues Langarmhemd, kurze Jeans, weisse halbhohe Schuhe (ähnlich Schuhe der Marke Converse), grauer kleiner Rucksack, sprach Englisch, maskiert mit einer schwarzen Sturmmaske.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Zentralen Ermittlung (Tel. 062/835'81'81) in Verbindung zu setzen. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: