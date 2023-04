Jonen «Zum Teil wird sogar auf Parkverbotslinien parkiert» – Gemeinde appelliert nun an die Vernunft der Bevölkerung In Jonen nimmt das Parkieren auf öffentlichen Strassen überhand. Und das bereits seit mehreren Jahren. Bevor die Gemeinde weitere Parkverbote einführt, möchte sie die Situation zuerst mit einem Aufruf und vermehrten Polizeikontrollen zu entschärfen versuchen.

In zwei Joner Quartieren, wie hier «Im Baumgarten», gibt es seit fünf Jahren gelbe Parkverbotslinien. Manchmal schrecken auch diese die Verkehrsteilnehmenden nicht davor ab, hier zu parkieren. Bild: zvg

Theoretisch darf man sein Auto innerorts sowohl auf Haupt- als auch auf Quartiersstrassen parkieren. Praktisch muss auf Ersteren jedoch das Kreuzen zweier Fahrzeuge möglich sein. Im Quartier muss nur gewährleistet sein, dass andere Autos vorbeifahren können. Doch wenn diese offizielle Schweizer Verkehrsregel übermässig ausgenutzt wird, kann das in den betroffenen Dörfern für Verärgerung sorgen.

Davon kann die Gemeinde Jonen ein Lied singen. Seit Jahren gehen auf der Verwaltung Reklamationen ein, weil das (dauerhafte) Parkieren auf den öffentlichen Strassen im Dorf scheinbar zur Gewohnheit geworden ist, wie die Gemeinde mitteilt. «Zum Teil wird sogar vor und nach unübersichtlichen Kurven oder auf Parkverbotslinien parkiert», heisst es im Schreiben weiter.

«Vor etwa fünf Jahren haben wir deshalb an gewissen Orten im Dorf gelbe Parkverbots-Markierungen am Boden gemacht. Doch offenbar ist dieses Problem nach wie vor noch ein Thema», erklärt Gemeindeschreiber Lorenz Staubli auf Anfrage.

Auf zwei Quartierstrassen hat ein Verbot die Situation verbessert

Betroffen seien vor allem Wohnquartiere, so Staubli. Dort stellen Fahrzeuge, die an unübersichtlichen Stellen parkiert werden, beispielsweise für spielende Kinder eine erhebliche Unfallgefahr dar. Diese würden sich dahinter verstecken und so nicht oder viel zu spät von den Autofahrenden wahrgenommen werden, schreibt die Gemeinde.

«In den beiden Quartierstrassen ‹Im Baumgarten› und der ‹Holzgasse›, wo vor fünf Jahren Parkverbote verfügt wurden, hat sich die Situation verbessert», erzählt Lorenz Staubli. Deswegen nun auch in anderen Bereichen von Jonen eine solche Massnahme umzusetzen, sei aber trotzdem nicht das Ziel der Gemeinde.

Zuerst appellieren die Verantwortlichen nun mit der Gemeinderatsnachricht an die Vernunft der Lenkerinnen und Lenker, ihre Autos nur noch auf den eigenen Abstellplätzen und nicht mehr auf den öffentlichen Strassen zu parkieren. Zusätzlich habe man auch die Regionalpolizei darauf aufmerksam gemacht, damit diese auf ihrer Patrouille vermehrt parkierte Autos prüfen und wenn nötig auch büssen.

«Sollte das nichts nützen, würden wir in einem nächsten Schritt anhand der Autonummern die betroffenen Leute anschreiben», sagt Staubli. Erst danach würde man über ein Parkverbot nachdenken. «Wir wollen eigentlich keine Verbote verteilen, aber wenn das überhandnimmt und nicht bessert, bleibt uns nichts anderes übrig», so der Gemeindeschreiber.