Jonen Steuerfuss gesenkt und trotzdem hohe Einnahmen: Gemeinde konnte 2022 alle Schulden abbauen und hat jetzt Vermögen Die Joner Gemeindekasse blickt auf einen überaus erfolgreichen Abschluss per Ende 2022 zurück. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 1,8 Millionen Franken.

In Jonen präsentiert sich die Gemeindekasse wieder von ihrer besten Seite. Mathias Förster

Eigentlich budgetierte die Gemeinde Jonen in ihrer Erfolgsrechnung 2022 nur mit einem kleinen Überschuss von 133'000 Franken, also faktisch einer schwarzen Null. Doch nun kann die Gemeindeverwaltung einen um mehr als den Faktor 12 besseren Abschluss präsentieren. Die Erfolgsrechnung 2022 schloss mit einem Ertragsüberschuss von knapp 1,813 Millionen Franken, also über 1,68 Millionen besser ab.

«Das operative Ergebnis kommt auf ausserordentliche 1,712 Millionen Franken zu stehen», teilt die Joner Kanzlei mit. Der Finanzierungsüberschuss beläuft sich auf etwas über zwei Millionen.

Eine Aussage in der Mitteilung dürfte die Jonerinnen und Joner besonders freuen: «Die Nettoverschuldung, welche noch vor fünf Jahren bei fast sieben Millionen lag, konnte per Ende 2022 vollständig abgetragen und gar in ein Nettovermögen von 1,598 Millionen umgewandelt werden.» Dies beträgt umgerechnet 684 Franken pro Einwohnerin und Einwohner.

Die Bevölkerung wuchs stärker als angenommen

Im Bereich der Steuern kann Jonen von besonders hohen Einnahmen berichten. Obwohl der Steuerfuss bekanntlich um fünf Prozent auf 87% gesenkt wurde, belaufen sich die Einkommens- und Vermögenssteuern auf 6,675 Millionen Franken. Budgetiert waren nur 6,03 Millionen.

«Zurückzuführen ist dieser äusserst erfreuliche Abschluss auf ein stärker als angenommenes Bevölkerungswachstum», heisst es dazu weiter in der Mitteilung. Speziell ertragreich waren in der Abrechnung 2022 auch die Grundstückgewinnsteuern, deren budgetierter Betrag von 150'000 Franken mit knapp 778'000 Franken deutlich übertroffen worden ist. Klar über Budget (100'000 Franken) schlugen beispielsweise auch die Einnahmen bei den Aktiensteuern zu Buche (296'000 Franken).