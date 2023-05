Jonen Petition trägt nach zwei Jahren Früchte: Jonen führt auf Wunsch der Bevölkerung zwei neue 30er-Zonen ein 2021 forderten 50 Jonerinnen und Joner vom Gemeinderat Tempo-30-Zonen in zwei Gebieten. Diesem Wunsch kommt er nun nach. Zudem genehmigte die Bevölkerung nun nach neun Jahren die Änderungen der BNO. Diese verzögerte sich unter anderem aufgrund vieler Einsprachen.

Einzelne Gebiete in Jonen sollen für Zufussgehende sicherer werden. Deshalb wird teilweise die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Mathias Förster

(1. 11. 2022)

Durchs Dorf zu rasen, ist in Jonen seit einigen Monaten nicht mehr möglich – zumindest nicht im Dorfkern. Dort hat die Gemeinde jüngst eine Begegnungszone mit Tempo 20 eingeführt.

Mit dieser Massnahme soll unter anderem die Sicherheit der Zufussgehenden verbessert werden. Zusätzlich strebt die Gemeinde seit einigen Jahren eine Verkehrsberuhigung in den Quartieren an.

Dafür setzten sich in der Vergangenheit auch die Einwohnerinnen und Einwohner ein. Zwar lehnten sie 2010 an der Urne eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 ab. 2021 reichten aber knapp 50 von ihnen dem Gemeinderat eine Petition zur Einführung einer solchen Tempo-30-Zone in den Gebieten Radmühle/Urnerweg und Obschlagenstrasse/Winkel ein. Dieses Begehren trägt nun Früchte.

«Der Gemeinderat erhofft sich mehr Sicherheit»

Der Joner Gemeinderat erklärte sich damals bereit, diese Einführung zu prüfen. An der Gmeind am Montag verkündete er nun unter dem Traktandum «Verschiedenes», dass eine 30er-Zone in den Gebieten Radmühle/Urnerweg und Obschlagenstrasse/Winkel eingeführt wird.

«Der Gemeinderat erhofft sich dadurch mehr Sicherheit im Strassenverkehr», heisst es in einer Mitteilung. Das sei in den betroffenen Strassen wichtig, weil sie Teil des Schulweges sind oder direkt am Spiel- und Sportplatz vorbeiführen. Zusätzlich reduziere diese Massnahme Lärm- und Abgasimmissionen für die Anwohnerschaft.

Die Einführung der 30er-Zonen soll kostengünstig sein. Es soll Eingangsportale mit Signalisationen und Markierungen geben. Zudem werden regelmässige Bodenmarkierungen auf die Höchstgeschwindigkeit hinweisen. Bauliche Massnahmen sind nicht vorgesehen. Dagegen kann bis am 19. Juni Einsprache erhoben werden.

Nach 24 Einsprachen sind sich Bevölkerung und Gemeinde nun einig

Hauptthema an der Gmeind war jedoch nicht die Tempo-30-Zone, sondern die Genehmigung der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Diese stiess auf grosses Interesse: 148 der 1593 Stimmberechtigten nahmen teil. «So viele wie schon lange nicht mehr», wie Gemeindeschreiber Lorenz Staubli sagt.

Nach neunjähriger Planung konnte nun über dieses Geschäft abgestimmt werden.» Im Vorfeld gab die BNO, aber auch der Bauzonen- und der Kulturlandplan zu reden. Bei der ersten öffentlichen Auflage 2021 gingen 24 Einwendungen ein. Unterdessen ist sich die Bevölkerung einig.

Die neue BNO sieht zwei statt wie bisher eine Kernzone vor. Das Gebiet Winkel (neu Kernzone 1) soll in seiner heutigen Eigenart erhalten bleiben. Es gilt ein Erhaltungsgebot: Ein Abbruch ist nur zulässig, wenn das Gebäude für das Ortsbild unwesentlich und der Aufwand für die Sanierung unverhältnismässig ist.

Das Mitteldorf (neu Kernzone 2) dient der baulichen Weiterentwicklung von Jonen. Der Ortsbildschutz in den Kerngebieten wurde auf die heutigen Bedürfnisse abgestimmt. So sind hier neu bei guter Einpassung auch Solaranlagen möglich.

Deutliches Ja für die BNO

Bei den Wohnzonen ist es umgekehrt: Die Wohnzonen W2A und W2B werden zu einer zusammengeführt. Mehrfamilienhäuser werden auf maximal vier Wohneinheiten begrenzt. Die Zustimmung für die Beschlussfassung über den Bauzonen- und Kulturlandplan und die BNO fiel deutlich aus: 124 sagten Ja, nur 11 stimmten dagegen.

Die restlichen Traktanden gingen diskussionslos über die Bühne. Darunter die Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund 1,8 Mio. Franken. Gegen alle Traktanden kann bis am 19. Juni das Referendum ergriffen werden.