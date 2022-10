Jonen Nach 40 Jahren hat dieser Kindergarten eine Auffrischung nötig – «an mehreren Stellen haben sich Teile gelöst» Der Gemeinderat Jonen möchte das Kindergarten-Gebäude 1 aus dem Jahr 1982 sanieren. Schwachstellen gibt es viele. Er beantragt an der Gmeind im November einen Kredit über 302'000 Franken.

Der erste Kindergarten in Jonen stammt von 1982 und soll modernisiert werden. zvg

Vor vier Jahrzehnten war er der grosse Stolz der Jonerinnen und Joner. Damals, 1982, wurde der erste Kindergarten der Gemeinde gemeinsam mit dem Gemeindehaus und der Mehrzweckhalle eingeweiht. Seither haben sich Hunderte Kinder im Raum ausgetobt, haben gespielt, getanzt oder gemalt.

Klar ist, dass nach vierzig Jahren alles nicht mehr so modern ist. Denn grössere Instandhaltungsarbeiten wurden in dieser Zeit nicht durchgeführt. An einigen Stellen treten mittlerweile Mängel auf, die eine Sanierung dringend nötig machen.

Aus diesem Grund beantragt der Joner Gemeinderat an der Gemeindeversammlung am 7. November einen Verpflichtungskredit über 302'000 Franken. «Insbesondere die Beleuchtung, die Fenster, der Parkettboden, die Bodenbeläge im Eingangsbereich sowie die sanitären Anlagen sind zu ersetzen oder aufzufrischen», erklärt der Gemeinderat in der Botschaft zur Gmeind. Mit der Sanierung des Kindergarten-1-Gebäudes möchten die Verantwortlichen eine zeitgemässe Umgebung schaffen, damit sich die Kinder wohlfühlen.

Der Parkettboden hat komplett ausgedient

Die Probleme im alten Gebäude sind vielfältig. Zum Beispiel an den Wänden und Decken beim Eingang, der Garderobe oder den WCs. «An mehreren Stellen haben sich Plattenteile aus den Wänden gelöst. Auch die Sockelleisten sind abgefallen», heisst es in den Unterlagen weiter. An den Decken hat sich auch der Verputz gelöst.

Komplett ausgedient hat der Parkettboden. Er soll durch einen neuen Boden ersetzt werden, der weniger heikel für Flecken ist, die zum Beispiel durch verschüttete Getränke oder Malfarben entstehen.

Das Kindergarten-Gebäude ist energetisch noch auf einem unbefriedigenden Stand. zvg

Im Bereich der Beleuchtung irritiert und stört das Summen der alten Halogenspots den Kindergartenbetrieb. Sie werden darum ersetzt. Die neue Beleuchtung soll gleichzeitig auch energieeffizienter sein. Auf die Energieeffizienz wird allgemein mit der Sanierung ein grosses Augenmerk gelegt. Unter anderem wird das Dach innen zusätzlich gedämmt, weil die alte Dämmung nicht mehr die nötigen Standards aufweist.

Energieverbrauch soll um rund 40% sinken

Ebenso problematisch sind die Fenster, die undicht sind. «Als Ersatz sind neue Holz-Metall-Fenster vorgesehen, die auch den Energieverbrauch des Gebäudes optimieren», erklärt der Gemeinderat diesbezüglich. Bisher hatte der Kindergarten bei der Energieberechnung nur die Gebäudehüllen-Klasse E.

Dank der Renovation wird sie um zwei Klassen besser. «Konkret senken die Sanierungsmassnahmen den Energieverbrauch um rund 40%», wird in den Unterlagen ausgeführt.

Falls die Gemeindeversammlung das Okay gibt, sollen die Arbeiten kommendes Jahr während der schulfreien Zeit in den Sommerferien stattfinden. Nebst dem Kindergarten-Traktandum befindet die November-Gmeind unter anderem über das Budget 2023 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 87% oder die Gemeinderatsentschädigungen für den Rest der Legislaturperiode bis 2025.