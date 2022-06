Jonen Nach 39 Jahren räumt Lehrer Villiger sein Klassenzimmer – «Ohne grosse Wehmut», aber mit vielen Erinnerungen Praktisch seine ganze berufliche Laufbahn verbrachte Oberstufenlehrer Willi Villiger an der Schule in Jonen. Nun wird der 65-Jährige nach 39 Jahren pensioniert. Ein Rückblick mit dem Lehrer mit Herzblut.

Lehrer Willi Villiger wird nach 39 Jahren an der Schule Jonen im Sommer 2022 pensioniert. Marc Ribolla

Joner Schulhaus Titlis, die Treppe hoch ins 1. Obergeschoss, zweimal nach links und man steht drin. Im Klassenzimmer von Lehrer Willi Villiger. Wände und Regale sind schon fast alle leer, vieles hat der 65-Jährige in den vergangenen Wochen bereits ausgeräumt. «Ohne grosse Wehmut», erklärt Villiger. Und dies, obwohl dieser Raum während 39 Jahren ein Ort war, an dem er viel Zeit verbrachte.

Mit seiner Persönlichkeit hat der heutige Englisch-Fachlehrer der Kreisschule und frühere Realschullehrer das Klassenzimmer mit Leben gefüllt, seit er im April 1983 an der Schule Jonen anfing. Nun wird er Ende dieses Schuljahres pensioniert.

«Eigentlich bin ich damals eher zufällig Lehrer geworden. Nach zwei Jahren Uni und dem Lehrerseminar wurde ich angefragt, ob ich für ein Jahr eine Sek-Klasse übernehmen würde. Danach wollte ich beruflich eigentlich wieder in die ‹freie Wildbahn›», erinnert sich Villiger an seine Joner Anfänge.

Das Lehrerpult war 39 Jahre lang der Arbeitsplatz von Willi Villiger. Marc Ribolla

Doch dann verlängerte er um ein weiteres Jahr und blieb schliesslich hängen im Lehrerberuf. «Ich bin quasi reingerutscht und habe den Beruf erst mit der Zeit lieben gelernt», sagt Villiger mit einem Lächeln. Mit dazu beigetragen hat gewiss auch sein Arbeitsplatz mit der fantastischen Fernsicht in die Zentralschweizer Berge. Villiger schmunzelt:

«Ich habe das schönste Zimmer im ganzen Schulhaus, ab und zu segeln direkt vor unserem Fenster Störche oder Milane vorbei.»

Elektrische Schreibmaschine und Kopieren von Hand

Während das Schulzimmer und das Mobiliar in den fast vier Jahrzehnten praktisch unverändert blieb, haben sich die Art des Unterrichts und die Schülerschaft stark gewandelt. Villiger erzählt von den Zeiten, als er die Arbeitsblätter noch auf der Schreibmaschine tippte und die Matrizen anschliessend mit einem speziellen Gerät manuell kopierte. Oder von der Anschaffung des ersten Mac-Computers, als sich die Lehrerschaft voll Begeisterung um diesen scharte.

«Die Technologie brachte eine enorme Unterstützung. Ich gehörte immer zu denen, die deren Einsatz im Unterricht mit Begeisterung nutzte. Die Schule Jonen hat uns immer mit den modernsten Geräten ausgerüstet, so konnte ich in den letzten Jahren mit einem digitalen Board unterrichten und die Schülerschaft hat Tablets», erklärt Villiger.

Er scheint seinen Beruf immer mit Herzblut ausgeübt zu haben. «Die Kinder merken, wenn das fehlt. So habe ich zum Beispiel meine Unterrichtsmaterialien jedes Jahr weiterentwickelt und optimiert», sagt er. Der Frontalunterricht ist seine Stärke und Leidenschaft zugleich. «Mündlich kann man bei den Kindern das Interesse an Themen viel stärker wecken und sie begeistern», findet Villiger.

Er ist ein Vorbild auf zwei Rädern

Begeistern wollte er die Schülerinnen und Schüler auch für die Natur. Als Klassenlehrer sei er mit seinen Klassen früher oft wöchentlich rausgegangen, für kleinere und grössere Exkursionen. Meist mit dem Velo. Er erzählt von Touren und Lagern in den Bergen, als wäre es gestern gewesen. «Das sind Dinge, die man nicht vergisst.»

Seit 14 Jahren fährt Villiger immer per Velo von Eggenwil nach Jonen zur Arbeit. Auch mit seinen Klassen machte er oft Exkursionen mit dem Velo. Marc Ribolla

Am Vorbildcharakter mangelt es jedenfalls nicht. Seit bald anderthalb Jahrzehnten fährt Villiger mit dem Velo zur Arbeit. Bei jedem Wetter nimmt er die elf Kilometer von seinem Wohnort Eggenwil nach Jonen viermal täglich unters Zweirad. Denn das Mittagessen gibt es zu Hause.

Klasse schenkte ihm einst einen Heli-Flug zum Abschied

Bald wird er sich eine andere Strecke aussuchen müssen. Der Abschied vom Schulhaus Titlis und vielen langjährigen Kolleginnen und Kollegen rückt unaufhaltsam näher. Eine grosse Verabschiedung hat er nicht geplant.

Während seiner 39 Jahren in Jonen hat er oft tolle Abschiedsgeschenke von Klassen am Ende der Schulzeit erhalten. An eines erinnert er sich aber besonders: «Eine Klasse organisierte für mich einen Helikopter-Flug als Überraschung, denn der Vater eines Schülers war Heli-Pilot. Der Heli landete unterhalb des Schulhauses und ich wurde mitgenommen auf einen Rundflug quer übers Mittelland.»

Das Velo parkierte er stets im Schulzimmer. Marc Ribolla

Wer Villiger zuhört, spürt das innere Feuer, das ihn für den Lehrerberuf begeisterte. Er habe in seiner ganzen Laufbahn nie Ermüdungserscheinungen gehabt.

Doch, gab es wirklich keine Schattenseiten? Etwas Unangenehmes am Lehrerjob sei der Aufwand, den man leisten müsse, um Disziplin und Umgangsformen im Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. «Als langjähriger Reallehrer hatte ich aber immer ein Flair für eher schwierige Schüler», sagt Villiger und fügt augenzwinkernd hinzu: «Vielleicht, weil ich selber ein eher schwieriger Schüler war!» Interessant sei, dass man nach Jahren oft gerade von jenen Schülern wieder Besuch erhalte, mit denen man die heftigsten Kämpfe ausgetragen habe.

In wenigen Tagen geht nun die Ära Willi Villiger im Schulhaus Titlis zu Ende. Was er als Rentner mit seiner neuen Freizeit anstellen wird, weiss er noch nicht im Detail. In Zukunft möchte er sicher noch etwas mehr Sport treiben, Velo fahren oder wandern gehen, wie er verrät.

Apropos Ära Villiger: Im Joner Schulbetrieb wird weiterhin jemand aus seiner Familie tätig sein. Tochter Rahel arbeitet gleich nebenan als Kindergärtnerin.