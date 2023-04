Aarau Gewalt am Bahnhof: «Die Vorfälle finden primär innerhalb gewisser Milieus statt, die ein höheres Aggressionspotenzial aufweisen»

In Aarau nimmt die Zahl der am Bahnhof begangenen Gewaltdelikte stetig zu. Zwei Aarauer Stadträtinnen ordnen die Probleme ein; erklären, was die Stadt dagegen unternimmt – und schildern, wie sie selber die Situation am Bahnhof empfinden.