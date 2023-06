Jonen Ein Ort der Begegnung mitten im Zentrum: «Der Brunnen bereichert und belebt den Dorfplatz» Die Bevölkerung von Jonen weihte in grosser Zahl mit einem schönen Fest den neu gestalteten Dorfplatz samt Brunnen ein. Der Brunnen steht in unmittelbarer Nähe zu einer Quelle. Diese spendet bereits seit Hunderten von Jahren Wasser und speist nun auch den Dorfbrunnen. Der Dorfplatz soll so einen künftigen Ort der Begegnung im Zentrum bilden.

Die Bevölkerung von Jonen weihte in grosser Zahl mit einem schönen Fest den künftigen Ort der Begegnung im Zentrum gebührend ein. Bild: Walter Christen/Aargauer Zeitung

Die Kellerämter Gemeinde Jonen hat jetzt einen schönen Dorfplatz mit einem Brunnen in edler Formgebung aus Tessiner Lodrino-Granit, geschaffen vom Wohler Bildhauer und Plastiker Rafael Häfliger. An der feierlichen Einweihung im Rahmen des Brunnenfestes am Samstag beteiligte sich die Bevölkerung in grosser Zahl.

Bei den umfangreichen Hochwasserschutzmassnahmen in Jonen wurde gleichzeitig die Dorfstrasse saniert. Und dabei entstand im Zentrum die Überbauung des ehemaligen Gasthofs zum Kreuz mit zwei Mehrfamilienhäusern und einem Gewerbegebäude. Im Mittelpunkt dieses Ensembles steht das Riegelhaus, das bis 2019 ein Restaurant enthielt. Was noch fehlte, war die offizielle und definitive Gestaltung des Dorfplatzes vor dem «Kreuz».

Ein Symbol für die Dorfgeschichte

«Der Brunnen ist nicht nur ein schöner Schmuck für unser Dorf, er bereichert und belebt den Dorfplatz. Er ist aber auch ein Symbol für unsere Werte und unsere Dorfgeschichte», betonte Gemeindeammann Philipp Ackermann in seiner Festansprache. Er erinnerte bei dieser Gelegenheit auch an die Bedeutung der Dorfbrunnen ganz allgemein:

«Die Brunnen wurden meistens auf zentralen Plätzen in den Ortschaften errichtet und bildeten den gemeinschaftlichen Mittelpunkt.»

Es sei schliesslich ein langer und steiniger Weg für viele Dörfer gewesen, bis eine moderne Trinkwasserversorgung Einzug gehalten habe, hielt der Gemeindeammann fest.

«Aber bei uns in Jonen ist Wasser Programm, denn wir sind das Dorf mit einem eigenen Bach. Vom Säuliamt her fliesst der Jonenbach durch unser Dorf und mündet am Schluss in die Reuss. Der Bach kann aber auch zu einem reissenden Fluss werden», so Philipp Ackermann. «Es gab immer wieder verschiedene Hochwasser, etwa in den Jahren 1994 und 2007 hatten wir schwere Überschwemmungen zu beklagen. Das führte dazu, dass in den Hochwasserschutz investiert wurde, was sehr hohe finanzielle Aufwendungen zur Folge hatte. Wir hoffen, dass wir heute gut geschützt sind.»

Ein Ort der Begegnung für alle Generationen

Das ganze Gelände der Überbauung Kreuz befinde sich in Privatbesitz der Koch AG in Büttikon, so Ackermann. Dank der Grosszügigkeit der Grundeigentümerin, die den Platz für den Brunnen zur Verfügung gestellt habe, sowie auch den Dorfplatz öffentlich zugänglich macht, habe sich die Möglichkeit ergeben, einen Brunnen aufstellen zu können.

Der Brunnen steht in unmittelbarer Nähe zu einer Quelle. Diese spendet bereits seit hunderten von Jahren Wasser und speist nun auch den Dorfbrunnen. «Der Platz mit dem Brunnen soll ein Ort der Begegnung für alle Generationen werden», betonte Ackermann und enthüllte den Brunnen, zusammen mit Gemeinderätin Julia Huber, OK-Präsidentin des Brunnenfestes, und dem Bildhauer Rafael Häfliger.

So gelungen, wie der Dorfplatz und der Brunnen selber, so war auch das Fest rund um diesen Platz: Jung und Alt vergnügten sich an verschiedenen Attraktionen und Darbietungen. Es gab viele Spielmöglichkeiten für die Kinder, während sich männiglich an der musikalischen Unterhaltung und an kulinarischen Köstlichkeiten erfreute.