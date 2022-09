Jonen Bei Umbauarbeiten verschwunden: Wer hat das Wirtshausschild des ehemaligen Gasthofs Kreuz gestohlen? Rund um den Gasthof Kreuz in Jonen entsteht eine Wohnüberbauung. Eigentlich wollte die Besitzerin das ehrwürdige Wirtshausschild gleichzeitig restaurieren. Doch das Element ist geklaut worden.

So sah das Schild des ehemaligen Gasthauses Kreuz in Jonen früher aus. zvg

Im Zentrum von Jonen ist in den vergangenen Monaten die Überbauung «Kreuz» gebaut worden. Sie umfasst zwei Mehrfamilienhäuser mit total 18 Eigentumswohnungen und ein Gebäude für Gewerbe. Im Zentrum des Projekts an der Dorfstrasse stand auch ein viertes Objekt, das ehemalige Restaurant Kreuz. Bis 2019 beherbergte das dortige Riegelhaus den Gasthof zum Kreuz.

Ein prägendes Element war dabei das biedermeierliche Wirtshausschild mit Blütengirlanden, Vogelkopf und einem kunstvollen Kreuzsymbol, das an der Südwestfassade prangte. Im Rahmen der Renovierungsarbeiten am Gebäude wurde das Schild abmontiert und zwischenzeitlich auf dem Baustellengelände deponiert. Mit Folgen, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Jonen heisst:

«Während dieser Zeit ist das Kreuzsymbol bedauerlicherweise aus der Vorrichtung ausgehängt und entwendet worden. Der Ausleger ist noch vorhanden.»

Auf eine Strafanzeige wird verzichtet

Die neue Eigentümerin der Liegenschaft beabsichtige, das alte Wirtshausschild zu restaurieren und in Erinnerung an die Geschichte des Gebäudes in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. «Der Eigentümerin ist sehr daran gelegen, hierfür das originale Kreuzsymbol verwenden können und bittet deshalb um Rückgabe des entwendeten Schildes», heisst es weiter.

So soll das Areal Kreuz mit dem Dorfplatz in Jonen im fertigen Zustand aussehen. Visualisierung: zvg

Die Rückgabe des Schilds könne durchaus auch anonym erfolgen. Die Besitzer des «Kreuz» werden auf eine Strafanzeige verzichten. «Das Schild kann im Gemeindehaus abgegeben oder deponiert werden», lassen sie verlauten. Wer ausserdem Hinweise zum Verbleib des Wirtshausschildes hat, kann diese der Joner Gemeindeverwaltung unter 056 649 92 92 oder zentrale.dienste@jonen.ch mitteilen.