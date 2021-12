Jörg Baumanns Trouvaillen Vor 75 Jahren: Die Freiämter «Landi» in Wohlen war eine Glanzidee 1946, nur ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges, organisierte der Handwerker- und Gewerbeverein Wohlen eine der grössten Leistungsschauen in der Freiämter Geschichte: Die Freiämter Ausstellung für Handwerk, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Über 70'000 Menschen besuchten die Mischung aus Olma und Basler Mustermesse.

Im Festumzug fuhr auch der Wagen der Gärtner mit, wie dieses Foto von 1946 zeigt. zvg

Vom 21. September bis am 6. Oktober 1946 zeigten 176 Aussteller aus dem Freiamt in einer aufwendigen Schau ihre Produkte und Dienstleistungen. Man erinnerte sich dabei an die Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich, die Landi 39, und nannte die Freiämter Ausstellung «Freiämter Landi».

Das Organisationskomitee bestand, wenn wir es recht sehen, aus lauter Persönlichkeiten aus Wohlen: Adolf Küchler, Gemeinderat Walter Meyer, Bäckermeister und späterem Vizeammann Hans («Gaaschi») Roth, Apotheker Carl Bisegger, Rudolf Suter, Redaktor und FDP-Parteisekretär August Baumann und Hans Kienberger.

Das OK widmete die Freiämter Ausstellung der Schuljugend «zur Schulung und zu regem Antrieb», den Erwachsenen «zur Kräftigung der Initiative und Unternehmungslust» und dem Alter «zur Genugtuung, dass auch neue Generationen ihr Werk und ihre Arbeit mutig fortsetzen».

Marta Bürgisser stand Modell – und die Statue wurde gerettet

Als Signet stellten die Organisatoren im Garten der alten, inzwischen abgebrochenen Schweizerischen Bankgesellschaft Wohlen an der Zentralstrasse die Figur einer Stroharbeiterin auf. Diese entstand in der Bildhauerwerkstatt von Alfred Meyer in Bremgarten. Marta Bürgisser (Jahrgang 1914) aus Wohlen stand ihm dafür Modell.

Alfred Meyer hatte gehofft, dass die Figur in Bronze gegossen und in Wohlen dauerhaft als Denkmal ausgestellt werden würde. Das hätte 24'000 Franken gekostet. Doch einige Wohler hatten für die Stroharbeiterin nur Spott übrig. Da komme man nicht draus. Ob die wohl Bananen schäle, hiess es. Jemand schrieb bissig in einer Zeitung: «Wir brauchen kein Denkmal für Arbeiterinnen, die so schäbig wie Bettler entlöhnt wurden. Wir haben schon eines im Wohler Wald: den Bettlerstein.»

Die verkleinerte Version einer Plastik der Stroharbeiterin im Archiv des Wohler Strohmuseums. Jörg Baumann

Nachdem es nicht gelungen war, die Figur an einem öffentlichen Ort auszustellen, nahm sie der rundum originelle Glasermeister Max Meier zu sich und hütete sie. Vor wenigen Jahren gelangte die Strohflechterin zu nahen Verwandten von ihm. Diese versuchten erneut, für die Figur einen Abnehmer zu finden. Nach mehreren – zum Teil höchst peniblen – Absagen erklärte sich schliesslich ein Mann dazu bereit, die Figur zu übernehmen und dereinst in seinem geplanten Privatmuseum unterzubringen. Kleine Pointe am Rand: Eine verkleinerte Version steht verlassen im Archiv des Strohmuseums in Wohlen. Dorthin hätte das Original füglich gehört. Aber es sollte nicht sein.

Höhepunkte aus Wirtschaft, Literatur und Musik

Die Freiämter Ausstellung glänzte nicht nur, weil sie allen Bereichen des Gewerbes, der Landwirtschaft und der Industrie eine Plattform bot. Die Organisatoren legten sich auch kulturell und literarisch ins Zeug. So schrieb der Wohler Lehrer, Historiker und Novellist Gustav Wiederkehr (1870–1955) für die Ausstellung das in einem feierlich-vaterländischen Ton gehaltene Festspiel «Segen der Arbeit».

In einer Hochzeitsszene trat auch ein Brautführer auf, der in seiner Ansprache den Brautleuten den guten Rat mitgab, niemals zu streiten. Und wenn doch:

«Einischst hescht du rächt und einischt ha denn ich rächt. Wenn mer glicher Meinig sind, hescht du rächt, wenn mer aber nid glicher Meinig sind, denn han aber ich rächt.»

Zum Festspiel komponierte der als Operettenkönig gefeierte Wohler Musikdirektor Ernst Vollenwyder (1891–1955) die Musik. Der Männerchor, die Gemischten Chöre Harmonie Wohlen und Anglikon, der katholische und der reformierte Kirchenchor, die Trachtengruppe, der Turnverein ETV, der Damenturnverein, Pfadfinder und das verstärkte Orchester Wohlen führten das Werk mit 170 Mitwirkenden in der besonders für die Ausstellung aufgestellten Festhalle auf.

Die Spielleitung hatten F. Burau aus Basel und der Wohler Kaufmann Leonz Strebel (1877–1976). Elisbeth Honegger aus Bremgarten und Rosa Wietlisbach aus Wohlen studierten die Reigen ein.

Szene aus dem Kammerspiel «Freiämter Stubete» von Leonz Strebel. zvg

Leonz Strebel steuerte aus eigener Hand für die Ausstellung sein Kammerspiel «Freiämter Stubete» mit einem Vorwort des Wohler Lehrers und Schriftstellers Robert Stäger (1902–1981) bei. Farbig gedieh auch der grosse historisch-kulturelle Festumzug. Rund 700 Frauen, Männer und Kinder repräsentierten mit 30 Sujets 14 Freiämter Gemeinden.