JÖRG BAUMANNS TROUVAILLEN Heute ist es als Maritz-Haus bekannt: Wie Architekt Beriger vor bald 100 Jahren das erste Flachdachhaus des Dorfes baute Der Wohler Architekt Richard Beriger erstellte 1931 an der Wohler Bifangstrasse das erste moderne Flachdachhaus mit drei Wohnungen. Es war eine Herausforderung, das Fundament auf das Sumpfland zu setzen. Das Haus atmet den Geist des «Neuen Bauens».

Das moderne Maritz-Haus an der Wohler Bifangstrasse, das von Richard Beriger 1931 gebaut wurde. Bild: Jörg Baumann

Für den Zigarrenhändler Johann Felix baute der frisch diplomierte, 28-jährige ETH-Architekt Richard Beriger (1903-1984) im Jahr 1931 im ehemaligen Sumpfland des Junkholz-Obermatten-Gebietes in Wohlen das erste moderne Flachdachhaus in Wohlen für drei Familien. Das Sumpfgelände bereitete dem Architekten, der sich 1930 mit seinem Büro im Emanuel-Isler-Haus selbstständig gemacht hatte, grosse Schwierigkeiten bei der Fundamentierung. Deshalb wurden die Baukosten nicht unerwartet überschritten.

Richard Beriger und seine Frau Ida wohnten gleich neben dem Architekturatelier im Emanuel-Isler-Haus. Sie folgten dem Grundsatz, dass Wohnen und Arbeiten nahe beieinander zu liegen hätten, schon früh. Richard Beriger fand neben der Arbeit auch die Zeit, im Orchesterverein Wohlen Cello zu spielen. Seine Frau war, im modernen Jargon gesprochen, die Innenministerin im Hause Beriger und hielt ihrem Mann den Rücken frei.

Der Geist der Moderne hielt in Wohlen Einzug

Das von Beriger für Johann Felix erstellte Haus atmet den Geist der Moderne und des «Neuen Bauens» in vollen Zügen. Aus der Ferne fällt der hoch aufragende Treppenhausturm dem Betrachter sofort auf. Spannung erzeugt die schöne Fassadengestaltung mit den türhohen Fenstern im Wohnbereich an der Westfassade neben den schmalen, kleinteiligen Fensterbändern für Küche, Bad und Schlafzimmer.

Der Grundriss ist nach den Forderungen des Neuen Bauens übersichtlich strukturiert, indem sich alle Räume um den mittig angelegten Vorplatz gruppieren. 1946 kauften Fritz Maritz (1895-1966), der in der Bally-Schuhfabrik in Dottikon einen Chefposten bekleidete, und seine Frau Maria (1891-1972) das Dreifamilienhaus, suchten für sich und die Kinder eine der drei Wohnungen aus und besetzten die anderen mit Mietern.

Einer der Mieter war Ernst Dubler, Inhaber der Waschmaschinenfabrik Schwan, eine der einzigen weitherum in dieser Zeit. «Ich erinnere mich daran, dass Ernst Dubler mit mir, als ich ein Kind war, im Vorgarten Ball gespielt hat», sagt er.

Das Maritz-Haus soll stehen bleiben

«Offensichtlich fanden beide ihr Vergnügen daran», berichtet Maria Maritz, die heute als Letzte der Familie Maritz noch im Haus wohnt. «Das Haus gehört mir und es soll auch erhalten bleiben», sagt sie. Es wäre auch nicht leicht, das Haus ungehindert abzubrechen, ist es doch als wertvoller Bauzeuge ins Verzeichnis der erhaltenswerten Häuser von Wohlen aufgenommen worden. Es heisst deshalb Maritz-Haus, weil die Familie Maritz es am längsten besass.

Der Architekt des Maritz-Hauses Richard und seine Ehefrau Ida Beriger. Bild: Jörg Baumann

Neben dem Maritz-Haus hat es in Wohlen noch andere Zeugen der Epoche des Neuen Bauens: das Müller-Haus im Farnbühl, das Richard Beriger 1932 nach den Plänen von Otto Dorer (Baden) ausführte, die Bruggisser-Fabrik an der Zentralstrasse von 1930 von Richard Hächler (Aarau) und das Kaufhaus Capitol an der Bahnhofstrasse/Ecke Wehrlistrasse von 1931 von Hugo Wullschleger (Aarburg).

Der Schulhausanbau musste weg

Richard Beriger erstellte 1941 den Erweiterungsbau für das Bezirksschulhaus in Wohlen, für den der Baukredit von 1,2 Millionen Franken 1938 nur knapp mit 508 Ja-Stimmen gegen 507 Stimmen angenommen wurde. Der Anbau wurde abgebrochen und durch einen neuen Schulhaustrakt ersetzt.

Das Architekturbüro Beriger, das später aufgelöst wurde, schenkte der Gemeinde Wohlen noch zwei andere berühmte Gebäude: das Alters- und Pflegezentrum Bifang und das Alters- und Gemeindezentrum Chappelehof.