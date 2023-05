Jörg Baumanns Trouvaillen Gebadet wurde im Wasser der Bünz, der Eintritt kostete 10 Rappen und die Egel gab es gratis dazu 1906 konnte die erste Badi in Wohlen eröffnet werden. Damals wurde nach Geschlechtern getrennt geschwommen und gesonnt. Wie es den Jugendlichen gelang, dennoch einen Blick auf die andere Seite zu erhaschen und weshalb die Egel niemanden störten, das erzählt Jörg Baumann in dieser Trouvaille.

Altes Schwimmbad 1906. Archiv/Fabian Furter

Wenn eine Gemeinde ein Schwimmbad bauen will, braucht sie Geld - viel Geld. Das galt auch für die Gemeinde Wohlen, die 1906 ihren Einwohnenden ein Freizeitvergnügen bieten und die Schuljugend schwimmen lernen wollte. Doch fehlte noch ein grösserer Betrag in der Schwimmbadkasse.

In die Lücke sprang der Strohgeflechtfabrikant Theodor Weber (1859 bis 1914), ein wohlhabender und zugleich spendabler Wohler Bürger. Weber war aus bescheidenen Verhältnissen zum geschäftsleitenden Verwaltungsrat der Firma Walser & Cie. AG aufgestiegen und war viel auf Geschäftsreisen. Aber sein geliebtes Wohlen vergass er nie. Und als die Anfrage kam, ob er das neue Schwimmbad mitfinanzieren wolle, sagte er sofort zu.

Die Becken waren damals nach Geschlechtern getrennt

Auf der anderen Seite stand der Gemeinnützige Ortsverein Wohlen. Dieser liess bereits 1891 auf dem freien Rasenplatz zwischen Bahnhof und Villmergerstrasse einen Rasenplatz anlegen, förderte die Einführung der elektrischen Energie in Wohlen, nahm das Projekt für die neue Badeanstalt 1892 im Tambourenmättli ins Visier und bewilligte dafür einen ersten Beitrag von 300 Franken.

Auf Initiative des Vereins wurden im Schulhauskeller des Primarschulhauses Bäder und Duschen eingerichtet. Der Verein half auch bei der Verwirklichung der Wasserversorgung mit, liess an den Bäumen Nistkästen und im Freien Ruhebänke installieren, schenkte der Gemeinde 1903 eine Wetterstation und führte den Kindergarten ein.

Das Hochwasser im Jahr 1909 überschwemmte auch die Wohler Badi. Archiv/Fabian Furter

Als der Bau des Schwimmbades konkret wurde, beteiligte sich die Gemeinde an den geschätzten Kosten von 25'000 Franken mit 5000 Franken. 20'000 Franken übernahmen die neu gegründete Schwimmbadgenossenschaft und ihr Präsident – niemand anderes als Theodor Weber.

Die Firma Theodor Bertschinger in Lenzburg arbeitete das Schwimmbadprojekt mit nach Geschlechtern getrennten Becken aus. Die Schwimmbecken trennte ein Holzzaun, der mit den Jahren seltsame, bei den Bademeistern unbeliebte Gucklöcher erhielt, durch die die Heranwachsenden den Mädchen beim Schwimmen zublinzeln konnten.

Das Wasser wurde von der Bünz abgeleitet

Die getrennten Becken waren keine Besonderheit, sondern vielerorts üblich. In Wohlen hielt sich diese Tradition aber um einige Jahre länger als anderswo: bis 1966, als das moderne, vom Architekten Dolf Schnebli konzipierte und inzwischen technisch aufgerüstete Freibad Bünzmatt erstellt wurde. Das Schwimmbad gehört heute mit der Kunsteisbahn zum Schüwo-Park.

Die 1906 eröffnete alte Badi war das Komfortabelste, was die Wohler damals bekommen konnten. Dennoch hatte sie nicht eine in sich geschlossene Wasserzufuhr. Man bezog das Badewasser von der Bünz – wie noch um die Jahrhundertwende, als die Badi in einem abgesteckten Bezirk in der Bünz bestand.

Das Wohler Schwimmbad war früher ein Postkartenmotiv. Archiv/Fabian Furter

Auch dieser Baubetrieb wurde von einer Bademeisterin oder einem Bademeister beaufsichtigt, wie ein Dokument zeigt. Darin steht, dass die Gemeinde der Bademeisterin Frau Doswald-Flori 1902 einen Beitrag an ihren Aufwand leistete und die mit einem Minus abschliessende Rechnung des Badebetriebes ausglich.

Private Badefreuden durften die Wohler, die das vermochten, im Badhaus der Familie Donat ausleben. Aber schwimmen konnte man in diesem Haus nicht. Vielmehr glaubten die Besucher, dass man im von J.L. Donat 1838 eingerichteten Bad die Heilung von Gebresten erwarten dürfe.

Es stellte sich jedoch heraus, dass das lediglich besonders eisenhaltig und ausnehmend rein und klar sei unter der Voraussetzung, dass man das Bad gut unterhalte. Das Bad von J.L. Donat erlangte nie eine besondere Bedeutung und ging denn auch zwischen 1855 und 1860 ein.

Konservative Kreise regten sich über das Schandbad auf

In der Schweiz entstanden an See- und Flussufer von 1837 bis 1900 als Errungenschaft ihrer Zeit zehn nach Geschlechtern getrennte Kastenbäder. Die Badegäste konnten sich so vor neugierigen Blicken in die Badehäuser zurückziehen.

Ein Kompromiss war es, zwischen den Schwimmbecken in den Freibädern einen Palisadenzaun einzuziehen. Neugierige Spanner hatten auch hier nichts zu suchen. Das erste Strandbad ohne Geschlechtertrennung baute die Gemeinde Weggis 1919. Noch jahrelang wurde die Gemeinde deswegen mit einer polemischen Kampagne überzogen. Das sei ein Schandbad, hiess es in konservativen Kreisen.

Heute steht das Junkholzschulhaus an der Stelle, an der die alte Badi stand (unten links). Archiv/Fabian Furter

Bis 1837 herrschte in Zürich in der Öffentlichkeit ein Badeverbot für Frauen. Der Forderung der Frauen, dass auch sie eine Badeanstalt betreten dürften, kam der Stadtrat mit dem Bau eines «Badehauses für Frauenzimmer» entgegen. Die Frauen mussten lange für ihr Recht kämpfen. Das führte in Zürich in ein Extrem, zur reinen Frauenbadi, die ab 1975 nur Frauen Eintritt gewährte – und wenn sie es wünschten: oben ohne.

Eröffnung am 10. Juni 1906: Der Eintritt kostete 10 Rappen

Von solchen Extremen blieb Wohlen verschont. Am 10. Juli 1906 wurde das neue Wohler Freibad mit dem Jugendfest eröffnet – zwei Tage vor der Milchzentrale an der oberen Zentralstrasse (später Restaurant Salmen). Mit dem Jugendfest wurden Richtung Waltenschwil-Bahndamm Kadettenmanöver abgehalten. Die Schuljugend konnte das Rösslispiel gratis benützen. Die Erwachsenen mussten nach Ende des Jugendfestes dafür bezahlen. Die ersten Badegäste trugen damals noch die modischen ganzteiligen Badeanzüge.

Der Eintritt mit Benützung der offenen Aus- und Ankleideräume kostete im ersten Betriebsjahr 10 Rappen, das Saisonabonnement drei Franken. Jeweils doppelt so viel bezahlte man für die Mitbenützung der geschlossenen Toilettenkabinen. Es wurden auch Zellenbäder angeboten. Und man konnte Badehosen, Handtücher und Badekostüme mit Haube mieten. Der Badmeister oder die Bademeisterin übernahmen gegen Aufpreis auch das Reinigen, Trocknen und Aufbewahren der Wäsche.

Lehrer Bürli lehrte alle schwimmen

Ein ehemaliger Schwimmbadbesucher erinnerte sich, beim Lehrer Emil Bürli schwimmen gelernt zu haben. Ein anderer Besucher erzählt, dass jene Schüler, die in der Schule schwimmen lernten, eine Schwimmkarte erhielten.

Die Wohler Badi vor der Sanierung im Jahr 2017. Bild: Chris Iseli

In den beiden Schwimmbecken hatte es Sprungbretter, die für die besonders Mutigen gedacht waren. Bei dieser Begeisterung übersah man es, dass im Schwimmbecken manchmal von der Bünz her Egel einwanderten und der Boden dadurch glitschig war.

Nach 60 Jahren hatte die alti Badi ausgedient. Die Zeit für ein neues, modernes Schwimmbad war gekommen: eines mit unterteilten Becken. So kamen die Schwimmer und Nichtschwimmer nicht zu kurz. Sogar ein Planschbecken wurde in die idyllische Parklandschaft gesetzt.

Eine Mauer zwischen den beiden Geschlechtern gab es in der neuen Badi, die vom Zürcher Architekten Dolf Schnebli geplant wurde, nicht mehr. Das Badewasser war nun nicht mehr chronisch verunreinigt, sondern filtriert. Keine Egel mehr im Badewasser – das wurde damals bei der Eröffnung 1966 als Fortschritt empfunden.