Jörg Baumanns Trouvaillen Die Weltgeschichte, abgebildet im Freiamt: Die einzige Wohler Strohfabrikantin und der dunkle Flecken in der Familienchronik Die Unternehmerin Fernande Meyer (1919–2017) erforschte den Stammbaum ihres Ehemanns und zeichnete die Chronik der Wohler Familie Meyer «Battlis» bis ins 15. Jahrhundert zurück nach. Die Spuren ihrer Familie sind zugleich Zeugnis der Weltgeschichte, abgebildet im Freiamt.

Ein Bild aus dem Jahr 2013 zeigt Anna Hegi, damalige Kuratorin des Strohmuseums Wohlen, Fernande Meyer-Nipkow, Peter Wertli, damaligen Präsidenten des Vereins der Freunde des Strohmuseums, und den Hägglinger Hutmacher Julian Huber (von links). Jörg Baumann (3. September 2013)

Wer Ahnenforschung betreibt, tut das in der Regel in eigener Sache. Man will seine direkten Vorfahren kennen lernen. Die Wohler Unternehmerin Fernande Meyer-Nipkow (1919–2017) aber wählte einen anderen Weg. Sie untersuchte in jahrelanger Arbeit den Stamm ihres früh verstorbenen Ehemannes Arthur Meyer-Nipkow (1895–1956), der Meyers, denen man den Zunamen «Battlis» gegeben hatte.

Auch für einige der heutigen Leserinnen und Leser dürfte interessant sein, dass Arthur Meyer beim legendären Lehrer Josef Winiger, dem Mann mit dem ungewöhnlich langen Bart, zur Schule ging. Das brachte Fernande Meyer ans Tageslicht. Ihre Recherche trieb sie mit grosser Energie voran, und als Laie auf dem Feld der Familienforschung war sie sich nicht zu schade, bei in der Geschichte von Wohlen bewanderten Historikern und alten Chronisten Hilfe zu holen.

Die Familiengeschichte zwischen knallroten Buchdeckeln

Nicht ganz unerwartet tauchte in der Familie Meyer, Battlis, im 16. Jahrhundert auch einer auf, der seine Verbrechen mit dem Tod sühnen musste: Jagli (Jakob) Meyer. Jagli Meyer wurde 1555 enthauptet. Die Umstände sind unklar.

Jagli Meyer blieb bei den Recherchen eine Ausnahme. Die Meyer, Battlis, waren alles ehrenwerte, arbeitsame Leute. In der Familie unterschied man die Battlis Bernete, die Battlis Rote, Battlischniders und Battli Ulrichs. Den Zunamen «Battlis» leitete Fernande Meyer von Bauern namens Bottli oder Bötli, vom Botlisacker im Boll oder von Botlisgassen ab.

1979, zum 70. Geburtstag von Fernande Meyer, erschien die Familienchronik «Battlis, die Meyer von Wohlen» in einem soliden, knallroten Kartoneinband. Dies, wie es sich für die Bescheidenheit der Familie gebot, in so einer kleinen Auflage, die allein für die Familie reichen musste. Öffentlich ist das wertvolle Buch nur über die Kantonsbibliothek Aarau greifbar.

Der Kirchenweg nach Göslikon sorgte für eine Beschwerde beim Papst

Der Stammbaum der Meyer, Battlis, beginnt um 1493 mit Heinrich Meyer, der als Lehensmann des Klosters Muri den Hof von Peter Brunegger bewirtschaftete. Viele der Meyers waren Bauern, in früheren Zeiten auf einem Lehen der Klöster Hermetschwil oder Muri.

Etwas aus dem Rahmen fiel Uli Meyer, erwähnt von 1514 bis 1535, Bauer auf dem Hermetschwiler Lehenshof «uffen Dorf» im Wohler Oberdorf. Er beschwerte sich zusammen mit anderen Wohler Bürgern beim päpstlichen Legat (Botschafter) über den schlechten Zustand des heute noch bekannten Kirchenweges nach Göslikon.

Der Streit um den Gösliker Chileweg landete beim Schultheissen von Baden und beim Murianer Abt Laurenz von Heidegg. Der Abt regelte die Angelegenheit, indem er 1518 ein geschlossenes Pfarreiterritorium Wohlen schaffen liess.

Wiedertäufer Hans Meyer wanderte nach Mähren aus

Mit einer religiös begründeten Mission zog der Bauer Hans Meyer (erwähnt 1547, gestorben 1591/92) als bekennender Wiedertäufer nach Mähren im heutigen Tschechien, wo die stark verfolgten Täufer eine Gemeinschaft bildeten. Sie beriefen sich auf das Urchristentum und die Bergpredigt und verwarfen deshalb die Kindertaufe.

Das Häuserverzeichnis von Wohlen um 1800, aus der Chronik «Battlis, die Meyer von Wohlen». zvg

Anscheinend habe sich auch ein kleines Täuferzentrum in Wohlen befunden, heisst es in der Meyer-Chronik. 1575/76 wurde das aktenkundig, weil der in Bremgarten residierende Landvogt «von den töuffern von Wollen» eine nicht näher umschriebene Amtshandlung vornehmen musste.

Mehrmals stellten die Meyer, Battlis, den Untervogt von Wohlen. Dieser war Beamter des Landvogtes, Vorsteher der Gemeinde und hielt unter der Dorflinde den Gerichtstag ab. Dieser fand schräg gegenüber dem Restaurant Rössli, auf dem Platz, wo früher das alte Gemeindehaus stand, statt.

Ein Chirurg mit schwunghaftem Zusatzverdienst

Junghans Meyer (geboren vor 1622, gestorben 1681) verdiente sein Geld nicht als Landwirt, sondern als Chirurg. Er war Vater von 13 Kindern und operierte Leistenbrüche. Operative Eingriffe waren oft bei Kindsbetterinnen notwendig.

Mit dem Ausbruch des Dreissigjährigen Krieges 1618 bis 1648 in Europa begann ein schwunghafter Getreidehandel ins Elsass und nach Süddeutschland. Spekulanten kauften das Getreide auf, womit die Preise hochgetrieben wurden. Dazu gehörte auch der Chirurg Junghans Meyer. Er wurde 1622/23 aber für sein Vergehen hart gebüsst.

Die Battli-Erdäpfel stammen aus dem Elsass

1790 erfroren die Kartoffeln, genannt Erdäpfel, im Aesch und gerieten von da an nicht mehr. Nach der Wohler Chronik des Lehrers und Unternehmers Johann Jakob Donat-Meier brachte der Fuhrmann Meier (Meyer, Battli) aus dem Elsass gute Sorten nach Wohlen, die sich neben den früheren bis vor kurzem noch unter dem Namen «Battli-Erdäpfel» erhalten hatten.

In den umliegenden Gemeinden hiessen sie «Wohler Erdöpfel». Ihr Anbau war nicht schwierig, sie gerieten vortrefflich, waren günstig (hundert Pfund für 50 bis 60 Cents) und machten den Hauptbestandteil der Nahrung der Bevölkerung aus. 1845 überfiel eine ominöse Krankheit die Kartoffeln. Obwohl man lange nach den Ursachen forschte, kam man nie zum Ziel. Das Rätsel der Kartoffelkrankheit konnte laut dem Chronisten Donat-Meier zu seinen Lebzeiten nicht mehr gelöst werden.

Gemeindeammann Meyer tat etwas Verpöntes

Im ausgehenden 19. Jahrhundert sticht Heinrich Meyer (1821–1894) hervor. Dieser stieg als Erster der Familie Meyer in die Strohgeflechtindustrie ein. Daneben war er Landwirt. Seinen kleinen Fabrikationsbetrieb hatte er an der Rigistrasse 2.

Sein Sohn Jakob Anton Meyer (1855–1899) führte das Geschäft seines Vaters weiter. Selbstständig machte sich auch Jakob Leonz Meyer, Battlischniders (1857–1916). Er war bis 1903 Geschäftsführer in der Firma Jacob Isler und gründete im gleichen Jahr in der Güpf 2 die Hutgeflechtfirma Jacques Meyer & Co.

Daneben war er Mitglied der Schulpflege, Bezirksrichter und Aktuar des Gemeinnützigen Ortsvereins Wohlen. Von 1911 bis 1913 war er Gemeindeammann. In dieser Eigenschaft tat er etwas, das verpönt war: Er beerdigte einen Selbstmörder und einen Religionslosen, die zu jener Zeit kein katholischer Geistlicher bestatten durfte.

Diese Beerdigungen seien feierlicher und würdiger gewesen – auch ohne Pfarrer, heisst es in der mit weitverzweigten Details ausgarnierten Chronik. Diese enthält auch einen schönen Bildteil und zur Orientierung das Verzeichnis von 1800 mit den 120 Häusern, die damals in Wohlen standen.

Die Söhne von Jakob Leonz Meyer, Jakob (1885–1944), Viktor (1890–1950) und Arthur Meyer-Nipkow (1895–1956), übernahmen die Leitung der Firma Jacques Meyer & Co. Arthur Meyer trennte sich 1945 von seinem Bruder Viktor und der Firma, leitete fortan die Firma Bertschinger & Co. AG in Wohlen und kaufte zusammen mit seinem Bruder Jakob den Hof Harzrüti hoch über Wohlen. 1871 sollen auf dem Hof noch Soldaten der Bourbaki-Armee aufgenommen worden sein, schreibt die Autorin.

Der Letzte seines Standes

Als Letzter der Meyer-Battli-Linie führte Victor Meyer-Fricker (1926–2007), Sohn von Viktor Meyer-Nipkow, das Familienunternehmen Jacques Meyer & Co. AG. Dies tat er viele Jahre zusammen mit seiner Ehefrau Bernadette Meyer, die er 1961 heiratete.

Das Unternehmen musste sich im Lauf der Zeit von angestammten Hutgeflechtprodukten verabschieden und gewann in der Lampenschirmindustrie und mit Dekoartikeln vorerst neuen Schwung, bevor es an die Wohler Firma Howag AG (heute in Dintikon) verkauft wurde.