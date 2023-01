Jörg Baumanns Trouvaillen Die wechselhafte Geschichte der Aargauer Landammann-Uhr: Ein Bremgarter schenkte sie dem Kanton Der Bremgarter Eisenbahnfachmann Placid Weissenbach war ein Mann mit grosser Schaffenskraft. Er vermachte dem Kanton Aargau die Tischuhr, die er einst als Geschenk für seine Arbeit als Generaldirektor der Schweizerischen Bundesbahnen erhielt. Heute begleitet sie den jeweiligen Aargauer Landammann durch das Jahr.

Alex Hürzeler (rechts) übergibt seinem Nachfolger Landammann Jean-Pierre Gallati die Uhr. Bild: Kanton Aargau

Am Mittwoch wird Jean-Pierre Gallati zur Landammannfeier in Wohlen laden. Der Aargauer Landammann erhält jeweils von seinem Vorgänger eine ganz besondere Uhr, die ihn durch das Jahr begleitet: die Landammann-Uhr.

Die Uhr war einst ein Geschenk der Schweizerischen Bundesbahnen an ihren ersten Generaldirektor Placid Weissenbach aus Bremgarten, zur Erinnerung an die gemeinsame Arbeit von 1902 bis 1911. Weissenbach wirkte zuvor als Grossrat (1868–1874 und 1913–1914) und als Nationalrat (1872–1874) für den Kanton Aargau.

Nach seinem Tod vermachte er die Uhr dem Kanton Aargau, der sie in die historische Sammlung des kantonalen Gewerbemuseums aufnahm. Dem langjährigen Regierungsrat und ehemaligen Aarauer Stadtammann Max Schmidt (1862–1951 ) gelang es 1919, mit den Nachkommen von Placid Weissenbach eine Vereinbarung zu schliessen und die Uhr einem neuen Zweck zuzuführen.

Jeder Landammann sollte in seinem Amtsjahr die Uhr für sich beanspruchen dürfen. Seither erklingt sie einmal jährlich beim Amtswechsel des Landammanns – heuer bei Landammann Jean-Pierre Gallati.

Ein Mann mit grosser Schaffenskraft

Placid Weissenbach wurde am 29. März 1841 als Sohn von Placid und Ida Weissenbach-Wietlisbach in Bremgarten geboren. Er absolvierte die Kantonsschule Aarau und studierte die Rechte an den Universitäten von Heidelberg, München, Berlin und Paris.

Mit 21 Jahren bestand er das aargauische Fürsprecherexamen. Er eröffnete in Bremgarten sein Advokaturbüro, verlegte dieses aber bald nach Aarau. Dort übernahm er die Redaktion der Zeitung «Schweizerbote». Diese Arbeit gab er nach kurzer Zeit auf, weil ihm die journalistische Ader fehlte.

1868 wählte das Aargauer Volk den erst 27-Jährigen in den Grossen Rat, den er 1872 präsidierte. Im gleichen Jahr wurde er auch Nationalrat, den er aber schon nach zwei Jahren wieder verliess, um einen Berufswechsel vorzunehmen: 1874 liess er sich als Generalsekretär der Schweizerischen Centralbahn nach Basel wählen. 1879 wurde er Mitglied des Direktoriums der Bahn und stieg 1888 zum Präsidenten auf, was er bis 1896 blieb.

Grossaktionäre legen sich quer

Placid Weissenbach blieb der Politik aber nicht fern. Er wirkte im Grossen Rat von Basel-Stadt mit, den er 1890 als Präsident leitete. Seine aussergewöhnliche Schaffenskraft gehörte dem schweizerischen Eisenbahnwesen. Er entwickelte sich in kurzer Zeit zum ausgewiesenen Fachmann. Er erkannte die Mängel, welche die noch weit verbreiteten Privatbahnen im eidgenössischen Verkehrssystem hatten. So wurde er zum überzeugten Freund der Verstaatlichung der Bahnen.

Die Landammann-Uhr wird in einer Holzschachtel aufbewahrt. Bild: zvg

In seiner 1894 erschienen Schrift «Rückkauf oder Expropriation?» trat er mit aller Schärfe für die Zwangsenteignung der Bahnen ein. Weder der freihändige Ankauf noch der konzessionsmässige Rückkauf der Bahnen waren möglich.

Die Schrift erregte grosses Aufsehen. Deutsche Grossaktionäre der Privatbahnen übten Druck auf die Generaldirektion aus. Placid Weissenbach wurde als allen Ämtern entlassen und 1896 bei der Wiederwahl als Direktionspräsident nicht bestätigt. Ihm wurde vorgeworfen, gegen die Interessen der Centralbahn verstossen zu haben.

Die Bundesbahnen kommen doch noch

Der Vorfall führte der Öffentlichkeit vor Augen, wie stark die schweizerischen Privatbahnen von ausländischem Kapital abhängig waren. Placid Weissenbach setzte seine berufliche Laufbahn ab 1897 als Direktor der administrativen Abteilung des Eisenbahndepartements fort.

Dadurch kam er in Verbindung mit Bundesrat und Departementsvorsteher Josef Zemp, ein überzeugender Verfechter der Idee der Eisenbahnverstaatlichung. Weissenbach und Zemp arbeiteten hervorragend zusammen, obwohl sie unterschiedlichen politischen Lagern angehörten.

So konnte Placid Weissenbach die Genugtuung erleben, dass das Volk am 20. Februar 1898 dem Rückkauf der Privatbahnen zustimmte. Damit war der Weg für die Gründung der Schweizerischen Bundesbahnen frei.

Kurzer Ruhestand voller Arbeit

Als 1901 die Stelle des Präsidenten der SBB-Generaldirektion zu besetzen war, dachte man zuerst an Placid Weissenbach. In diesem Amt legte er sein Augenmerk auf den technischen und organisatorischen Ausbau des jungen Unternehmens. 1911, mit 70 Jahren, liess er sich pensionieren.

Den Ruhestand verbrachte Placid Weissenbach in Aarau. Er liess sich erneut in den Aargauer Grossen Rat wählen, blieb Mitglied des SBB-Verwaltungsrates und der Simplon-Delegation.

Schliesslich konnte er noch sein zweibändiges Werk über das schweizerische Eisenbahnwesen abschliessen, nachdem er mehrere Arbeiten über seine Vaterstadt Bremgarten verfasst hatte. Nach kurzer Krankheit verstarb er am 7. September 1914.